Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı!

Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, 75. dakikada VAR incelemesiyle penaltı kazandı.
Mücadelenin 75. dakikasında Talisca ile Taylan Antalyalı arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Adnan Deniz Kayatepe, Rizespor lehine faul verdi.
Fenerbahçeli futbolcular, bu dakikada penaltı bekledi.
Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Pozisyonu izleyen hakem Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe'de penaltıda topun başına Anderson Talisca geçti. Talisca, penaltıda topu ağlara gönderdi.
