17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
2-2
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-2
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
1-1
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
2-090'
17 Nisan
Lens-Toulouse
2-290'

Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı!

Fenerbahçe, Rizespor maçında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

calendar 17 Nisan 2026 21:48
Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, 75. dakikada VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

Mücadelenin 75. dakikasında Talisca ile Taylan Antalyalı arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Adnan Deniz Kayatepe, Rizespor lehine faul verdi.

Fenerbahçeli futbolcular, bu dakikada penaltı bekledi.

Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.

Pozisyonu izleyen hakem Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe'de penaltıda topun başına Anderson Talisca geçti. Talisca, penaltıda topu ağlara gönderdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
