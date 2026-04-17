17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
0-169'
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-173'
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
0-02'
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre maçına hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 18 Nisan'da İsviçre ile oynayacağı maçın öncesinde teknik direktör Necla Güngör Kıragası ve kaptan Ebru Topçu karşılaşma öncesi açıklama yaptı.

calendar 17 Nisan 2026 19:44
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta yarın İsviçre ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Sinop Şehir Stadı'ndaki antrenmanda milli futbolcular pas ve taktik çalıştı.

Antrenman öncesi basın toplantısında konuşan Kıragası, zorlu maçta en iyi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Maçlarda genel anlamda iyi mücadele örneği sergilediklerini vurgulayan Kıragası, "Gelişen, gelişmekte olan ve ülkesini en üst seviyede temsil etmeye çalışan bir takımız. Yarın da bu bilinçle sahaya çıkıp Sinop halkına, ülkemize, zor geçen süreçte, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin vefat ettiği bu süreçte galibiyet armağan etmek istiyoruz." dedi.

Kaptan Ebru Topçu, İsviçre karşısında var güçleriyle mücadele ederek sahadan güzel sonuçla ayrılmak istediklerini dile getirdi.

İsviçre ile oynadıkları ilk maçın kendileri adına biraz şanssız geçtiğini aktaran Topçu, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç farklı olabilirdi. Sinop halkına bize hissettirdikleri güzel duygular için teşekkür ediyoruz. Yarın onlara galibiyet hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Eda Karataş da maça motivasyonlarının yüksek olduğuna dikkati çekerek, iyi futbolla sahadan galip ayrılmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ay-yıldızlıların antrenmanını Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 9 2 66 29 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Rizespor 30 10 9 11 40 40 39
8 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
9 Konyaspor 30 9 10 11 37 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 48 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.