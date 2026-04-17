Juventus'ta Manuel Locatelli ile imza

Juventus, İtalyan orta saha oyuncusu Manuel Locatelli için beklenen duyuruyu yaptı.



İtalyan ekibi, Locatelli'nin sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Locatelli, 2030 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı.



Juventus'ta bu sezon 41 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.



