Galatasaray Daikin, Aras Kargo karşısında avantajı kaptı

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabı maçında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi.
TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.
Seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu 5. sırada tamamlayacak.
Kalan müsabakaların programı şöyle:
20 Nisan Pazartesi:
14.00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
22 Nisan Çarşamba (gerekirse):
19.00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
