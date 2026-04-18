Inter adım adım şampiyonluğa gidiyor!

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, sahasında Cagliari'yi konuk etti.



San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.



Inter'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Marcus Thuram, 56. dakikada Nicolo Barella ve 90+2. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.



Inter'de forma giyen A milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 85 dakika süre alırken, Cagliari futbolcusu Semih Kılıçsoy forma şansı bulamadı.



Bu sonuçla birlikte Inter, yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak 78 puanla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Cagliari ise 33 puanla 16. sırada kaldı.



Inter gelecek maçta deplasmanda Torino ile karşılaşacak; Cagliari ise sahasında Atalanta'yı konuk edecek.



