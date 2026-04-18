17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
2-2
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-2
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
1-1
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
3-0
17 Nisan
Lens-Toulouse
3-2

Inter adım adım şampiyonluğa gidiyor!

Serie A'nın 33. haftasında Inter, sahasında Cagliari'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan kazandı.

calendar 18 Nisan 2026 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, sahasında Cagliari'yi konuk etti.

San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Marcus Thuram, 56. dakikada Nicolo Barella ve 90+2. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Inter'de forma giyen A milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 85 dakika süre alırken, Cagliari futbolcusu Semih Kılıçsoy forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Inter, yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak 78 puanla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Cagliari ise 33 puanla 16. sırada kaldı.

Inter gelecek maçta deplasmanda Torino ile karşılaşacak; Cagliari ise sahasında Atalanta'yı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
