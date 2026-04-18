17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
2-2
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-2
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
1-1
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
3-0
17 Nisan
Lens-Toulouse
3-2

Gökşen Fitik: "Türk finali olacağı için çok mutluyum"

EuroLeague Women yarı finalinde İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 63-56 yenerek finale yükselen Galatasaray Çağdaş Faktoring oyuncusu Gökşen Fitik, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Nisan 2026 00:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague Women yarı finalinde İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 63-56 yenerek finale yükselen Galatasaray Çağdaş Faktoring oyuncusu Gökşen Fitik, organizasyonda oynanacak Türk finalinin Türkiye adına çok değerli olduğunu söyledi.

Gökşen, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'ndaki mücadelenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşları anarak sözlerine başlayan Gökşen, "Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Benim annem de öğretmendi. Bu galibiyeti tüm öğretmenlerimize armağan etmek istiyorum." diye konuştu.

Gökşen, organizasyonda Türk finali oynanacağı için çok mutlu olduğunu dile getirerek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Atmosfer gerçekten çok iyiydi. İnanılmaz bir seyirci vardı. Ev sahibine karşı çok zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk ama çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bunlar her şeyin olabileceği maçlar. Adımızı finale yazdırdık. Emeklerimizin karşılığını almaya bir adım daha yakınız. Türk finali olacağı için çok mutluyum. Türk kadın basketbolu adına, ülkemiz adına çok değerli adımlar atıyoruz. İki takım da çok güzel yatırımlar yapıyor, kadın basketboluna değer katıyor. İnşallah finalde galip gelen taraf biz oluruz. Bunun için her şeyi yapacağız. Biz burada olmayı hak ettik. Hak ettiğimizi aldığımız için çok mutluyuz. Bir adımımız kaldı. İnşallah galibiyetle sezonu en iyi şekilde bitireceğiz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.