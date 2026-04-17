Beşiktaş GAİN, ligde TOFAŞ'ı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş GAİN, TOFAŞ'ı 98-84 mağlup etti.

calendar 17 Nisan 2026 21:02 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 21:29
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş GAİN, TOFAŞ ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş GAİN, TOFAŞ'ı 98-84 mağlup etti.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste beşinci, toplamda ise 23. galibiyetini elde etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Perez 16, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 3, Sadık Kabaca 19, Besson 22, Özgür Cengiz 9, Emirhan Serbest 1, Furkan Korkmaz 8

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Morgan 10, Lemar 11, Thomas 10, Zicic 14, Mathews 9, Dotson 11, Sertaç Şanlı 6, Yiğit Arslan 2, Canberk Kuş 2, Brown 17

1. Periyot: 25-29

Devre: 39-51

3. Periyot: 69-71

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 9 2 66 29 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Rizespor 30 10 9 11 40 40 39
8 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
9 Konyaspor 30 9 10 11 37 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 48 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
