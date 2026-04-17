Domenico Tedesco'dan istifa sorusuna yanıt!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Domenico Tedesco, istifa sorusuna yanıt verdi.
Basın toplantısında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Domenico Tedesco, böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi.
Tedesco soruya "Kafamda sıradaki maçlar haricinde hiçbir şey yok. Umarım sorunuz bir şakadır, çılgınca bir soru. Tam enerjiyle işime devam ediyorum." sözleriyle yanıt verdi.
