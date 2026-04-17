17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
2-2
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-2
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
1-1
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
3-090'
17 Nisan
Lens-Toulouse
3-290'

EuroLeague Women'da Türk finali: Fenerbahçe & Galatasaray

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women'da Casademont Zaragoza'yı 63-56 yenerek finale yükseldi ve Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

calendar 17 Nisan 2026 23:26 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 23:39
EuroLeague Women yarı final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Zaragoza ile karşı karşıya geldi.

Pabellon Principe Felipe'de oynanan maçı Sarı-Kırmızılılar 63-56 kazandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women'da finale yükseldi ve Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Organizasyonda Türk finali, 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleye 8 sayılık seriyle iyi başlayan taraf oldu. Johannes'in üç sayılık basketleriyle farkı açan Galatasaray Çağdaş Faktoring, karşılaşmada 7. dakikayı Smalls'un serbest atıştan bulduğu sayılarla 15-2 önde geçti. Sarı-kırmızılı takım, Casademont Zaragoza'yı etkili savundu. Galatasaray'ın 19-2'lik skoru yakalamasıyla İspanyol temsilcisi, molaya gitti. Hata yapmayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, birinci çeyreği 24-4 önde bitirdi.

Galatasaray, ikinci periyoda boyalı alandan basketlerle başladı. Casademont Zaragoza, ilk çeyrekteki oyununu sürdürdü ve 16. dakikaya 34-9 geride girdi. Hempe'nin çabası İspanyol ekibi için yeterli olmazken Kuier ve Smalls'un etkili oyunuyla sarı-kırmızılı takım, farkı açmaya devam etti. Galatasaray Çağdaş Faktoring, müsabakada ilk devreyi 37-20 önde tamamladı.

Müsabakada ikinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray Çağdaş Faktoring başantrenörü Fırat Okul'un Vorackova'nın 3 sayılık atışının ardından aldığı molaya sarı-kırmızılılar, 43-26 üstün gitti. Molanın ardından Casademont Zaragoza, taraftarının da desteğiyle baskılı oynadı. Bulduğu 8 sayılık seriyle farkı eritmeye çalışan İspanyol temsilcisine sarı-kırmızılı ekip karşılık vermekte zorlansa da üçüncü çeyrek, Galatasaray'ın 49-34 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dördüncü periyot Mawuli'nin serbest atışlarıyla başladı. Leite'nin 33. dakikadaki 3 sayılık basketiyle Casademont Zaragoza, farkı 9 sayıya düşürdü: 49-40. Ardından sarı-kırmızılı ekip, 7 sayılık seri yakalayarak oyunun kontrolünü tekrar eline almaya çalışsa da İspanyol temsilcisi, Leite'nin etkili oyunuyla temposunu artırdı. 39. dakikada Casademont Zaragoza, Hempe'nin üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya kadar indirdi: 62-56. Çekişmeli geçen bölümde periyodun sonunda üstün gelen 63-56'lık skorla Galatasaray Çağdaş Faktoring oldu ve sarı-kırmızılılar, tarihinde 2. kez EuroLeague'de finale yükselerek Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 11, Derin Erdoğan 9, Juhasz 3, Johannes 16, Kuier 12, Williams 12, Gökşen Fitik

Casademont Zaragoza: Bankole 2, Ortiz 2, Hempe 18, Fingall 4, Vorackova 4, Leite 12, Flores, Pueyo 2, Oma, Hermosa 2, Gueye 7, Mawuli 3

1. Periyot: 24-4

Devre: 37-20

3. Periyot: 49-34

Beş faulle çıkan: 36.51 Gueye (Casademont Zaragoza), 37.37 Gökşen Fitik (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
