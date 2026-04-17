Anadolu Efes, son hafta farklı kaybetti

Anadolu Efes, EuroLeague'de normal sezonun 38'inci ve son haftasında Panathinaikos ile karşılaştığı maçtan 97-62 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla temsilcimiz, 38 maçta 12 galibiyet ve 26 yenilgi alarak normal sezonu 19'uncu sırada tamamladı.
SALON: Telekom Center Athens
HAKEMLER: Sreten Radovic, Carlos Cortes, Joseph Bissang
PANATHINAIKOS AKTOR: Shorts 8, Kalaitzakis 2, Cedi Osman 9, Nunn 18, Lessort 14, Hernangomez 2, Grant, Sloukas 2, Hayes 2, Faried 14, Rogkavopoulos 24, Mitoglou 2
ANADOLU EFES: Şehmus Hazer 13, Loyd 15, Smits, Erkan Yılmaz 1, Poirier 8, Weiler-Babb 2, Lee 2, Jones 4, Beaubois 5, Dessert, Swider 2, Sarper Mutaf 10
1'İNCİ PERİYOT: 20-16
DEVRE: 45-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-43
