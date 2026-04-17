17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
2-2
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-2
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
1-1
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
3-0
17 Nisan
Lens-Toulouse
3-2

Anadolu Efes, son hafta farklı kaybetti

EuroLeague son haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos'a deplasmanda 97-62 kaybetti.

calendar 17 Nisan 2026 23:01 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 23:45
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, EuroLeague'de normal sezonun 38'inci ve son haftasında Panathinaikos ile karşılaştığı maçtan 97-62 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz, 38 maçta 12 galibiyet ve 26 yenilgi alarak normal sezonu 19'uncu sırada tamamladı.

SALON: Telekom Center Athens

HAKEMLER: Sreten Radovic, Carlos Cortes, Joseph Bissang

PANATHINAIKOS AKTOR: Shorts 8, Kalaitzakis 2, Cedi Osman 9, Nunn 18, Lessort 14, Hernangomez 2, Grant, Sloukas 2, Hayes 2, Faried 14, Rogkavopoulos 24, Mitoglou 2

ANADOLU EFES: Şehmus Hazer 13, Loyd 15, Smits, Erkan Yılmaz 1, Poirier 8, Weiler-Babb 2, Lee 2, Jones 4, Beaubois 5, Dessert, Swider 2, Sarper Mutaf 10

1'İNCİ PERİYOT: 20-16

DEVRE: 45-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-43

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
