18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
0-037'
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
0-07'
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
0-06'
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
0-07'
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
0-08'
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Karşıyaka'dan ligde kalma yolunda bir galibiyet daha

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın açılış maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 88-74 mağlup etti.

calendar 18 Nisan 2026 16:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan ligde kalma yolunda bir galibiyet daha
Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı konuk ettiği maçtan 88-74 mağlup ayrıldı.

Karşıyaka'da Cameron Young 23 sayıyla en skorer isim olurken Christian Bishop 22 sayı ile oynadı.

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar, Koray Levent Bingöl

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 11, Homesley 8, Furkan Haltalı 4, Mitchell 9, Ford, Ponitka 9, Hale 14, İsmet Akpınar 8, Koprivica, Göktüğ Baş 11

KARŞIYAKA: Manning 21, Moody 7, Samet Geyik 4, Bishop 22, Sokolowski 2, Young 23, Alston 4, Gordic 1, Mert Celep 4

1. PERİYOT: 14-20

DEVRE: 35-46

3. PERİYOT: 55-66

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
