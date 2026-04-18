Parma, Udinese'yi tek golle geçti!

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Udinese ile Parma karşı karşıya geldi.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Parma, 1-0'lık skorla kazandı.
Parma'ya galibiyeti getiren golü dakika 51'de Nesta Elphege kaydetti.
Carlos Cuesta yönetimindeki Parma, ligde 6 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.
Udinese'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Udinese, 43 puanda kaldı. Parma, puanını 39'a yükseltti.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Lazio deplasmanına gidecek. Parma, Pisa'yı konuk edecek.
