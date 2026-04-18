18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-063'
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-121'
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Dortmund kaybetti, Bayern Münih için geri sayım başladı

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim'a 2-1 mağlup oldu. Bayern Münih, Bu sonuçla birlikte lider Bayern Münih, 1 puan daha alması haline ligde şampiyonluğunu ilan edecek.

18 Nisan 2026 18:36
Sporx.com
Dortmund kaybetti, Bayern Münih için geri sayım başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. 
 
PreZero Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. 
 
Hoffenheim'ın ilk golünü 42. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric kaydetti. 

Maçın 87. dakikasında Dortmund'dan Serhou Guirassy, attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 

Ev sahibi ekip mücadelenin son anlarında bir penaltı daha kazandı ve  Andrej Kramaric, 90+8'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
 
Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. 
 
Bu sonuçla birlikte ligde 4 maç sonra kazanan Hoffenheim, puanını 54'e yükseltti ve 5. sıraya yerleşti. 
 
Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan ve 64 puan kalan Borussia Dortmund ise 2. sırada konumlandı. 
 
BAYERN MÜNİH'İN ŞAMPİYONLUĞUNA SON 1 PUAN!
 
Öte yandan bir maçı eksik olan ve Dortmund ile arasında 12 puan fark olan Bayern Münih, 19 Nisan Pazar günü Stuttgart'tan 1 puan alması haline şampiyonluğunu ilan edecek. 
 
Bundesliga'nın 31. haftasında Hoffenheim, Hamburg'a konuk olacak. Dortmund ise Freiburg'u ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
