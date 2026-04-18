Dortmund kaybetti, Bayern Münih için geri sayım başladı

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

PreZero Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Hoffenheim'ın ilk golünü 42. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric kaydetti.



Maçın 87. dakikasında Dortmund'dan Serhou Guirassy, attığı golle skoru 1-1'e getirdi.



Ev sahibi ekip mücadelenin son anlarında bir penaltı daha kazandı ve Andrej Kramaric, 90+8'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde 4 maç sonra kazanan Hoffenheim, puanını 54'e yükseltti ve 5. sıraya yerleşti.

Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan ve 64 puan kalan Borussia Dortmund ise 2. sırada konumlandı.

BAYERN MÜNİH'İN ŞAMPİYONLUĞUNA SON 1 PUAN!

Öte yandan bir maçı eksik olan ve Dortmund ile arasında 12 puan fark olan Bayern Münih, 19 Nisan Pazar günü Stuttgart'tan 1 puan alması haline şampiyonluğunu ilan edecek.

Bundesliga'nın 31. haftasında Hoffenheim, Hamburg'a konuk olacak. Dortmund ise Freiburg'u ağırlayacak.

