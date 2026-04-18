18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-290'
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
0-011'
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Osimhen derbide oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesi konuştu.

calendar 18 Nisan 2026 19:31
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 

Açıklamasına okul saldırıları ile ilgili konuşmasıyla başlayan Okan Buruk, "Ülkemizde yaşanan şiddet olayları, okullarda yaşanan olaylar... Orada ölenlerin mekanı cennet olsun. Tekrar yaşanmaması için ülke olarak elimizden geleni yapmak zorundayız" dedi.

OSIMHEN, FENERBAHÇE DERBİSİ

Victor Osimhen'in son durumu hakkında konuşan deneyimli hoca, "Osimhen ve Günay... Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek." ifadelerini kullandı. 

"HER MAÇ ŞAMPİYONLUK MAÇI!"

Açıklamalarına devam eden Buruk, "Rakibimizin içinde bulunduğu durum, puan alamaması, gol atmakta zorlanan bir takım görüyoruz. Her zaman oyunun içinde olan, pozisyon bulan, rakiplerine tehlike yaratan bir takım. Beraber savunma yapmayı maçın önüne koyacaklardır. Hücum geçişlerini etkili kullanmaya çalışacaklardır.

Kendi oyunumuza baktığımızda tek maça düştük. Hafta içi Türkiye Kupası oynayacağız ama orada oynamayan, az süre bulan, bu maçta oynamamış oyuncuları değerlendireceğiz. Bu maça hazırlık daha rahattı. Hafta içi maç oynamadan uzun süre sonra bir maça çıkıyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz.

Sahaya doğru yayılmalıyız. Hücum gücü yüksek bir takımla sahadayız. Kazanmak için geldik.

Her maç şampiyonluk maçı. Bu saatten sonra bunu yaşayabilmek, adapte olabilmek çok önemli. Oyuncularım da bunu yaşıyor.

Her şey bizim elimizde. Bizim performansımız ligin kaderini belirleyecek. Oyuncularıma inanıyorum." sözlerini sarf etti. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
