Kadın Milliler, adım adım Dünya Kupası'na

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki 4. maçında İsviçre ile karşılaştı. Sinop Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



İsviçre, 52. dakikada Ana Maria Crnogorcevic'in golüyle öne geçti.



Milli Takımımız, 79. dakikada Selen Gül Altınkulak'ın golüyle skora dengeyi sağladı.



Grupta ilk 2'ye giren takımların Dünya Kupası play-offlarına hak kazanacağı Milli Takımımız, 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. İsviçre ise gruptaki ilk puan kaybını yaşadı ve 10 puanla ilk sırada yer ald.



Millilerimiz, bir sonraki maçta 3. sıradaki Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Bu maçı kazanmamız durumunda ilk 2'yi garantileyeceğiz.



