18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-290'
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
0-011'
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Kadın Milliler, adım adım Dünya Kupası'na

A Milli Kadın Futbol Takımımız, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. 5. maçta Kuzey İrlanda ile oynayacağımız alacağımız galibiyet, bizi Dünya Kupası play-offlarına taşıyacak.

18 Nisan 2026 20:46 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 21:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki 4. maçında İsviçre ile karşılaştı. Sinop Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İsviçre, 52. dakikada Ana Maria Crnogorcevic'in golüyle öne geçti.

Milli Takımımız, 79. dakikada Selen Gül Altınkulak'ın golüyle skora dengeyi sağladı.

Grupta ilk 2'ye giren takımların Dünya Kupası play-offlarına hak kazanacağı Milli Takımımız, 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. İsviçre ise gruptaki ilk puan kaybını yaşadı ve 10 puanla ilk sırada yer ald.

Millilerimiz, bir sonraki maçta 3. sıradaki Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Bu maçı kazanmamız durumunda ilk 2'yi garantileyeceğiz.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
