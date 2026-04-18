18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-290'
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
0-011'
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Selçuk İnan: "1 puan, kötünün iyisi"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

18 Nisan 2026 20:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, son üç haftada zorlu karşılaşmalar oynadıklarını belirterek, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Bu süreçte oynanan Başakşehir, Galatasaray ve Göztepe maçlarında iyi performans ortaya koyduklarını ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Bir yerde çok mutluyum, futbolcularımın göstermiş olduğu performans ve gelecek adına bize fazlasıyla umut vermelerinden dolayı. Bunlar tabii çok önemli şeyler. Çok mutluyum onların adına, bir yanda da biraz üzgünüm. Çünkü üç tane maçı da kazanmaya yakın taraftık. Kazanmayı da hak ettik diyebilirim. Olmadı. Bugünün özelinde Göztepe, ligin en dirençli, en güçlü takımlarından biri. Bunu biliyoruz. Teknik olarak sahada top rakipteyken ve top bizdeyken ne çalıştıysak sahaya hepsini yansıttı oyuncularımız. Galibiyeti hak eden taraftık diye düşünüyorum. Son dakikada da olsa bir puanını aldığımız için 'kötünün iyisi' diye mutlu olduk. Ama futbol böyle güzel."

İnan, bir gazetecinin taktiksel değişikliklerine yönelik yorum yapması üzerine, oyuncuların farklı pozisyonlarda değerlendirilmesinin planlı bir tercih olduğunu, bu kararın risk değil, maç öncesi analizlere dayalı bir uygulama olduğunu kaydetti.

Penaltı pozisyonuna ilişkin değerlendirmede bulunmak istemediğini dile getiren İnan, pozisyonu henüz izlemediğini söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
