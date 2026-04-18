18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
0-038'
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
0-08'
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
0-07'
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
0-08'
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
0-08'
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında sözlü tartışma yaşandı!

Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında, eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp'in sözlerine üyelerin yanıt vermesiyle gergin anlar yaşandı.

18 Nisan 2026 15:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı gergin anlara sahne oldu. Eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp konuşması sırasında bir üyenin sözlü müdahalesiyle tartışma yaşadı.

Hakan Bilal Kutlualp açıklamasında, "Bize hemen şampiyonluk lazım, önümüzdeki sene şampiyonluk lazım. Yetmez bundan sonra da lazım. Önce bu yönetime biraz sabır göstereceğiz, onlar sabır istemiyor da. 7 aylık bir yönetime her dakika seçim baskısını kurmayacağız. 2027'de zaten seçim var. 9 ayda 1 seçim... Bu camia bunu kolay kolay kaldırmaz arkadaşlar." dedi.

Kutlualp'in bu açıklamasına üyelerden biri, "Önceki yönetimi niye beklemedin de imza topladın?" cevabını verdi. Kutlualp ise, "7 sene olmadığı için beklemedik, anladın mı? Şimdi 7 sene olunca beklemedik. Sen oradan konuşuyorsun da sen itiraz ettin mi?" ifadelerini kullandı.

Kutlualp daha sonra, "Fenerbahçe camiası dinamikleri -Ben arkadaşla burada birebir konuşmak istemiyorum da- sabrını ne kadar göstereceğini bilir. Ondan sonra tüzüğünde yazan demokratik kurallar çerçevesinde ona verilmiş olan bir şeyi..." derken üye tarafından yeniden sözü kesilince tepki gösterdi ve "İstiyorsan gel buradan konuş, oradan niye konuşuyorsun! Benden sonra gel konuş kardeşim. Benimle ne karşı karşıya konuşuyorsun sen! Gel buraya konuş, diyeceğin varsa anlat. Sen 7 sene konuşmamışsın, 7 aylık yönetime sallayacaksın burada." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
