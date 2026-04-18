Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında sözlü tartışma yaşandı!

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı gergin anlara sahne oldu. Eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp konuşması sırasında bir üyenin sözlü müdahalesiyle tartışma yaşadı.
Hakan Bilal Kutlualp açıklamasında, "Bize hemen şampiyonluk lazım, önümüzdeki sene şampiyonluk lazım. Yetmez bundan sonra da lazım. Önce bu yönetime biraz sabır göstereceğiz, onlar sabır istemiyor da. 7 aylık bir yönetime her dakika seçim baskısını kurmayacağız. 2027'de zaten seçim var. 9 ayda 1 seçim... Bu camia bunu kolay kolay kaldırmaz arkadaşlar." dedi.
Kutlualp'in bu açıklamasına üyelerden biri, "Önceki yönetimi niye beklemedin de imza topladın?" cevabını verdi. Kutlualp ise, "7 sene olmadığı için beklemedik, anladın mı? Şimdi 7 sene olunca beklemedik. Sen oradan konuşuyorsun da sen itiraz ettin mi?" ifadelerini kullandı.
Kutlualp daha sonra, "Fenerbahçe camiası dinamikleri -Ben arkadaşla burada birebir konuşmak istemiyorum da- sabrını ne kadar göstereceğini bilir. Ondan sonra tüzüğünde yazan demokratik kurallar çerçevesinde ona verilmiş olan bir şeyi..." derken üye tarafından yeniden sözü kesilince tepki gösterdi ve "İstiyorsan gel buradan konuş, oradan niye konuşuyorsun! Benden sonra gel konuş kardeşim. Benimle ne karşı karşıya konuşuyorsun sen! Gel buraya konuş, diyeceğin varsa anlat. Sen 7 sene konuşmamışsın, 7 aylık yönetime sallayacaksın burada." şeklinde konuştu.
