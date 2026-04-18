18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
0-02'
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Bursaspor taraftarından şampiyonluk maçına 40 bin kartonluk koreografi

Bursaspor taraftarı, Somaspor maçında şampiyonluk için tribünleri 40 bin kartonluk dev koreografiyle süsleyecek. Puan alınması halinde yeşil-beyazlılar şampiyonluğunu ilan edecek.

18 Nisan 2026 13:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bursaspor taraftarı, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 19 Nisan Pazar günü Somaspor ile sahalarında oynayacakları ve puan almaları halinde şampiyon olacakları kritik maçta 40 bin kartonla stadın büyük bir bölümünü kapsayacak koreografi sergileyecek.

Bursaspor, 33. hafta karşılaşmasında 19 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Somaspor'u ağırlayacak.

Bursa temsilcisi, bu maçtan 1 puanla ayrılması halinde Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Aliağa Futbol karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek ve Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

Teksas Taraftar Grubu, bu maç için farklı renklerden oluşan 40 bin kartonla koreografi hazırladı.

Günler öncesinden planlanan bu çalışmayla Bursaspor taraftarı, statta adeta görsel şov yapacak.

Hareketli kurguyla seyircilerin yapacağı sürpriz koreografiyi ise taraftar ilk kez o an görecek ve coşkuya ortak olacak.

"Maça gelenlere çok güzel bir anı yaşatacağız"

Teksas Taraftar Grubu liderlerinden Sedat Yıldız, zor günleri geride bıraktıklarını ve tüm camianın birbirine kenetlendiğini dile getirdi.

Yıldız, Somaspor maçı için şampiyonluğa yakışır bir koreografi hazırladıklarını ifade etti.

"Üç tribünde koreografi yapacağız. Bazı bloklarda da kartonlar çift taraflı olacak. Hareketli bir çalışma planlıyoruz. Güzel olacak. Maça gelen taraftarımız da talimatları daha iyi anlayıp ona göre hareket ederse daha iyi bir koreografi ortaya çıkartırız. Türkiye'de hiçbir takımın başaramadığı bir koreografiyi yansıtacağız. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye, belki de Avrupa bizi konuşacak. Öyle bir koreografi hazırlıyoruz. Maça gelenlere çok güzel bir anı yaşatacağız. Bursaspor'un büyüklüğünü burada gösterip bir üst lige sağlam adımlarla gideceğiz."

"Yaklaşık 1500 kişi günlerdir burada emek veriyor"

Teksas Taraftar Grubu Medya Sorumlusu ve koreografinin tasarımcısı Batuhan Uzan da yıllardır Bursaspor için tribünde mücadele verdiğini söyledi.

Bir dönem Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini anımsatan Uzan, "Biz aslında alt liglerin takımı hiç olmadık. Geldiğimiz süreçte alt liglere düştük ama buradan çok sağlam bir şekilde kalkmasını bildik." dedi.

Uzan, geçen sezon da dikkati çeken bir koreografi yaptıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Nesine 2. Lig'e veda ederken bir koreografi çalışmamız olacak. Bu koreografi çalışmamız bizlerin bu lige bıraktığı güzel bir hatıra mesajı. Üç tribünden oluşan bir koreografi çalışmamız var. Sürprizlerle dolu olan bir koreografi çalışmamız var. Burada günlerdir verdiğimiz emeğin sonucunu almak istediğimiz bir maç olacak. Oluşturacağımız koreografi de Türkiye'ye Bursaspor'un büyüklüğünün değişmez olduğu mesajını verdiğimiz bir çalışma olacak. 35 bin koltuğa birer tane karton bırakıyorsunuz ve ortaya çıkan bir mesaj Türkiye'ye, belki de dünyaya bir mesaj oluyor. Yaklaşık 1500 kişi günlerdir burada emek veriyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
