18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
0-03'
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu!

NBA play-in karşılaşmalarını kazanan Phoenix Suns ve Orlando Magic, play-off biletini alan son takımlar oldu. Bu sonuçlarla birlikte NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu.

calendar 18 Nisan 2026 12:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
NBA'de play-in maçlarını kazanan Phoenix Suns ve Orlando Magic, play-off bileti alan son iki takım oldu.

Batı Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Oklahoma City Thunder'ın rakibini belirleyecek maçta Phoenix Suns, Golden State Warriors'ı 111-96 yendi.

Suns'ta Jalen Green 36 sayı, 6 ribaunt, Devin Booker 20 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performans sergilerken, Warriors'ta Brandin Podziemski 23 sayı, 10 ribaunt, Stephen Curry 17 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı'ndaki son play-off biletini ise Charlotte Hornets'ı 121-90 mağlup eden Orlando Magic aldı. Magic, ilk turda Detroit Pistons ile karşılaşacak.

Magic'te Paolo Banchero 25, Franz Wagner 18 sayıyla oynarken, Hornets'in en skorer ismi 23 sayıyla LaMelo Ball oldu.

NBA'de play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:

Batı Konferansı:

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns

Los Angeles Lakers-Houston Rockets

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers

Doğu Konferansı:

Detroit Pistons-Orlando Magic

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors

New York Knicks-Atlanta Hawks

Boston Celtics-Philadelphia 76ers

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
