Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 10'unda berabere kalan, 13'ünde mağlup olan Kasımpaşa, haftaya 28 puan ve averajla 13. sırada girdi.
Kümede kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlı takım, Alanyaspor'a üstünlük kurarak sıralamadaki yerini korumaya ve 28 puanı bulunan Hesap.com Antalyaspor'un mağlup olduğu haftada avantaj elde etmeye çalışacak.
Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Rodrigo Becao ile Kerem Demirbay, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
Kasımpaşa'da Alanyaspor öncesi iki eksik
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|29
|21
|5
|3
|67
|22
|68
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|29
|19
|7
|3
|56
|31
|64
|4
|Beşiktaş
|29
|16
|7
|6
|53
|34
|55
|5
|Başakşehir
|29
|13
|8
|8
|47
|30
|47
|6
|Göztepe
|29
|12
|11
|6
|36
|26
|47
|7
|Samsunspor
|29
|9
|12
|8
|34
|38
|39
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Kocaelispor
|29
|9
|8
|12
|24
|33
|35
|11
|Gaziantep FK
|29
|8
|10
|11
|38
|49
|34
|12
|Alanyaspor
|29
|6
|15
|8
|35
|34
|33
|13
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|14
|Kasımpaşa
|29
|6
|10
|13
|28
|41
|28
|15
|Gençlerbirliği
|29
|6
|7
|16
|28
|42
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|29
|4
|11
|14
|21
|54
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20