18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
13:30
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi planı!

Beşiktaş, zirve yarışından kopmasının ardından yaz transfer dönemi için harekete geçti.

calendar 18 Nisan 2026 11:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son yıllarda kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Beşiktaş, 2026-27 sezonunda bu bölgeyi güçlendirecek.

Sağ ve sol kanadını sil baştan oluşturacak olan siyah-beyazlılar, kiralık olarak sezon başında takıma katılan; El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in bonservislerini almayacak.

Yönetim, beklentilerin çok altında kalan Vaclav Cerny ile Milot Rashica'yla da yollarını ayıracak.

Altyapıdan yetişen Devrim Şahin ise yeni sezonda kiralık olarak gönderilecek.

LİSTE YAVAŞ YAVAŞ NETLEŞİYOR
Beşiktaş, bu 6 oyuncunun yerine takıma en az 4 kanat takviyesi yapacak. Siyah- beyazlıların transfer listesi ise oldukça kabarık. Bu futbolcuların başında Bologna ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan Riccardo Orsolini geliyor.

Al-Nassr'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Sadio Mane, Le Havre'ın 25 yaşındaki Senegalli futbolcusu Issa Soumare, Sassuolo'dan Armand Lauriente ve Flamengo'nun yıldızı Everton da Beşiktaş'ın kanat transferi için şu anda nabız yokladığı isimler.

STERLING'E YALÇIN'DAN RET
Ocak ayında Feyenoord'a imza atan Raheem Sterling, Hollanda ekibiyle sezon sonuna kadar kontrat imzalamıştı. Feyenoord, oyuncunun performansından memnun olmadı ve sözleşmesini uzatmayacak. Bu durum sonrasında Sterling menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Sergen Yalçın, İngiliz oyuncunun transferini veto etti.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.