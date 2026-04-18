Fenerbahçe'de Sidiki Cherif tartışması!

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de tartışma konusu olan konulardan biri de Sidiki Cherif'in performansı oldu.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan başlayan Cherif, 70 dakika sahada kaldı ve etkisiz bir performans ortaya koydu.
CHERIF İÇİN YORUMLAR
Ömer Üründül: "Senin santrforunda oynayan Cherif iyi niyetli olup koşsa da çok önemli temel eksikleri var."
İlker Yağcıoğlu: "Sidiki Cherif diye bir adamı santrfor alıp yoluna devam edersen şampiyonluk falan bekleme. Bir tane santrfor alamıyor musunuz, yarışı onunla götürmeye mi bakıyorsun, öyle bir şey yok!
Herkes topu birbirine atıyor. Bu takımı kim santrforsuz bıraktıysa birinci derecede o suçlu. Cherif'i Anadolu takımlarına sunsan, alırlar mı, bilmiyorum.
Cherif üzerinden hücum organizasyonlarını kurmak başarısızlığa mahkum olmaktır. Özellikle kapalı defanslara karşı Sidiki Cherif, amatör bir oyuncu gibi kalıyor!"
AZİZ YILDIRIM'DAN TEPKİ
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Sidiki Cherif konusunda eleştiride bulundu.
İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri:
"Sidiki Cherif'i kim aldı! Yazık ya! 30-35 milyon maliyeti var yazık! Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon euro! Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum! Yazık! Yazık ya!
Sizden önceki daha da beter! Nene... Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor... Doğru! İnsanların umutları bitti. Kızım aradı, 'Üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye ara transferde katılan 19 yaşındaki Cherif, sarı-lacivertlilerde 13 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
