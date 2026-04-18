18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
0-02'
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif tartışması!

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in, Rizespor karşılaşmasında etkisiz kalması eleştirileri de beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da genç oyuncuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

calendar 18 Nisan 2026 12:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de tartışma konusu olan konulardan biri de Sidiki Cherif'in performansı oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan başlayan Cherif, 70 dakika sahada kaldı ve etkisiz bir performans ortaya koydu.

CHERIF İÇİN YORUMLAR

Ömer Üründül: "Senin santrforunda oynayan Cherif iyi niyetli olup koşsa da çok önemli temel eksikleri var."

İlker Yağcıoğlu: "Sidiki Cherif diye bir adamı santrfor alıp yoluna devam edersen şampiyonluk falan bekleme. Bir tane santrfor alamıyor musunuz, yarışı onunla götürmeye mi bakıyorsun, öyle bir şey yok!

Herkes topu birbirine atıyor. Bu takımı kim santrforsuz bıraktıysa birinci derecede o suçlu. Cherif'i Anadolu takımlarına sunsan, alırlar mı, bilmiyorum.

Cherif üzerinden hücum organizasyonlarını kurmak başarısızlığa mahkum olmaktır. Özellikle kapalı defanslara karşı Sidiki Cherif, amatör bir oyuncu gibi kalıyor!"

AZİZ YILDIRIM'DAN TEPKİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Sidiki Cherif konusunda eleştiride bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri:

"Sidiki Cherif'i kim aldı! Yazık ya! 30-35 milyon maliyeti var yazık! Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon euro! Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum! Yazık! Yazık ya!

Sizden önceki daha da beter! Nene... Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor... Doğru! İnsanların umutları bitti. Kızım aradı, 'Üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye ara transferde katılan 19 yaşındaki Cherif, sarı-lacivertlilerde 13 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
