Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh'a yakın takip!

Beşiktaş'ın Genk'ten 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Hyeongyu Oh, ortaya koyduğu performansla beklentileri aşan bir başlangıç yaptı.
Geçmişte Stuttgart'a transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı futbolcu, siyah-beyazlılarda çıktığı 10 maçta Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
BİRÇOK TAKIMIN TAKİBİNDE
Güney Koreli forvetin birçok takım tarafından scoutlar aracılığı ile takibe alındığı belirtildi.
Beşiktaşlı kurmaylar, Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcu için yakın vadede gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Çünkü gelecek sezon şampiyonluk için mücadele vermeyi hedefleyen siyah-beyazlı teknik ekibin planlamasının merkezinde yer alıyor.
40 MİLYON EUROLUK HESAP
Yönetim, sonraki süreçte oyuncuyu 40 milyon euro civarında bir rakama satmanın hesaplarına yapıyor.
Siyah-beyazlı kurmaylar, ayrıca Oh'un Güney Kore formasıyla Dünya Kupası'nda değerini daha da artıracağını düşünüyor. Beşiktaş forması ile 10 resmi maçta görev alan Hyeon-gyu Oh, 850 dakika saha da kaldı. 7 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yaptı. Toplamda skora 8 kez katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK
Hyeongyu Oh'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Güney Koreli santrforun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
