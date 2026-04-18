Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
Tottenham-Brighton
19:30
Angers-Le Havre
20:00
Lorient-Marsilya
18:00
Roma-Atalanta
21:45
SSC Napoli-Lazio
19:00
Udinese-Parma
16:00
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
Chelsea-M. United
22:00
Leeds United-Wolves
17:00
Newcastle-Bournemouth
17:00
Kocaelispor-Göztepe
17:00
Brentford-Fulham
14:30
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
Leverkusen-Augsburg
16:30
Hatayspor-Sakaryaspor
13:30
Lille-Nice
22:05

Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh'a yakın takip!

Beşiktaş'ın devre arasında Genk'ten takıma kattığı Hyeon-gyu Oh'a Avrupa'dan birçok talip var.

calendar 18 Nisan 2026 09:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın Genk'ten 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Hyeongyu Oh, ortaya koyduğu performansla beklentileri aşan bir başlangıç yaptı.

Geçmişte Stuttgart'a transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı futbolcu, siyah-beyazlılarda çıktığı 10 maçta Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

BİRÇOK TAKIMIN TAKİBİNDE

Güney Koreli forvetin birçok takım tarafından scoutlar aracılığı ile takibe alındığı belirtildi.

Beşiktaşlı kurmaylar, Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcu için yakın vadede gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Çünkü gelecek sezon şampiyonluk için mücadele vermeyi hedefleyen siyah-beyazlı teknik ekibin planlamasının merkezinde yer alıyor.

40 MİLYON EUROLUK HESAP

Yönetim, sonraki süreçte oyuncuyu 40 milyon euro civarında bir rakama satmanın hesaplarına yapıyor.

Siyah-beyazlı kurmaylar, ayrıca Oh'un Güney Kore formasıyla Dünya Kupası'nda değerini daha da artıracağını düşünüyor. Beşiktaş forması ile 10 resmi maçta görev alan Hyeon-gyu Oh, 850 dakika saha da kaldı. 7 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yaptı. Toplamda skora 8 kez katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Hyeongyu Oh'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Güney Koreli santrforun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
