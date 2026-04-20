20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Sidiki Cherif, En-Nesyri ve Duran'ı arattı

Devre arasında Fransa'nın Angers takımından transfer edilen Sidiki Cherif, performansı ile hayal kırıklığı yaşattı.

calendar 20 Nisan 2026 08:41 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 08:44
Genç golcü Sidiki Cherif, forma bulduğu maçlarda sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Bu düşük form grafiği, sarı-lacivertlilerin forvet hattındaki genel skor üretimine de doğrudan yansımış durumda. Hücum hattındaki isimlerin gol ortalamaları karşılaştırıldığında, ortaya çıkan tablo taraftarı memnun etmiyor.

RAKAMLAR GERÇEĞİ SÖYLÜYOR

Eldeki verilere göre Youssef En-Nesyri, çıktığı 79 maçta attığı 38 golle 0.48 gibi yüksek bir ortalama yakalamış durumda. Jhon Duran ise forma giydiği 21 karşılaşmada 5 kez fileleri sarsarak 0.23 ortalamada kaldı.

GENÇ GOLCÜNÜN KARNESİ

Takımın genç ismi Sidiki Cherif'in istatistikleri de Jhon Duran ile benzerlik gösteriyor. Cherif, çıktığı 13 maçta sadece 3 gol atabilirken, 0.23 gol ortalamasıyla hücum hattındaki verimsizliğin bir parçası oldu. Mevcut tablo, forvet bölgesinde yaşanan bitiricilik sorununu net bir şekilde gözler önüne seriyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
IAB
