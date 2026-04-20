Sidiki Cherif, En-Nesyri ve Duran'ı arattı

Genç golcü Sidiki Cherif, forma bulduğu maçlarda sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kaldı.



Bu düşük form grafiği, sarı-lacivertlilerin forvet hattındaki genel skor üretimine de doğrudan yansımış durumda. Hücum hattındaki isimlerin gol ortalamaları karşılaştırıldığında, ortaya çıkan tablo taraftarı memnun etmiyor.





RAKAMLAR GERÇEĞİ SÖYLÜYOR





Eldeki verilere göre Youssef En-Nesyri, çıktığı 79 maçta attığı 38 golle 0.48 gibi yüksek bir ortalama yakalamış durumda. Jhon Duran ise forma giydiği 21 karşılaşmada 5 kez fileleri sarsarak 0.23 ortalamada kaldı.





GENÇ GOLCÜNÜN KARNESİ





Takımın genç ismi Sidiki Cherif'in istatistikleri de Jhon Duran ile benzerlik gösteriyor. Cherif, çıktığı 13 maçta sadece 3 gol atabilirken, 0.23 gol ortalamasıyla hücum hattındaki verimsizliğin bir parçası oldu. Mevcut tablo, forvet bölgesinde yaşanan bitiricilik sorununu net bir şekilde gözler önüne seriyor.







