19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-1
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
1-2
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
2-1
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
0-2
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
1-1
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-0
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
1-2
19 Nisan
FC Porto-Tondela
2-090'
19 Nisan
Braga-Famalicao
1-290'
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-1
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
2-2
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-3
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-3
19 Nisan
Nantes-Brest
1-1
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
1-1
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
4-2
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
1-1
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
2-1
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
1-2
19 Nisan
Juventus-Bologna
2-0
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Nuri Şahin'den Trabzonspor itirafı

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

calendar 19 Nisan 2026 22:53 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 00:22
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Şahin, "Açık söylemem gerekiyor, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımla oynadık. Trabzonspor, Türkiye'de en iyi oynayanlardan, çok iyi bir hocası olan, zor bir deplasmana geldik. Çok mutluyum son dakikadaki gol için ama kaybedilmiş 2 puan var. Oyuncularım bugün bana çok şey öğretti. Zor bir anda yedik golü. Reaksiyon gösterdik. Çok değerli bir 1 puan aldık. Yarın analiz ettiğimizde 2 puan kaybettiğimize üzüleceğim belki ama çok zor bir deplasmanda oynadık." dedi.

Nuri Şahin, "İyi bir performans. Bunun üzerine gidebiliriz. Kendi yarışımızdayız. Bunu sonuna kadar sürdürebiliriz." diye konuştu.

Genç teknik adam, "Trabzonspor çok kaliteli bir takım, bunu bir kez daha gördük ama biz de iyi yolda olduğumuzu gösterdik. Böyle maçlardan sonra oyuncularımın emeklerinin karşılığını almasını çok istiyorum." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, seyir zevki yüksek bir maç oynandığını belirterek, "Belki Türkiye'de şu anda gidilebilecek en zor deplasmana, en formda takıma geldik. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı oynadık. Beklediğimizden daha farklı hem topla hem topsuz biraz daha farklı oynadı Trabzonspor, oyuncularım çok iyi reaksiyon gösterdi. Tabii ki son dakikada attığımız golden dolayı çok mutluyum. Ama bugün 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Trabzonspor'a ve teknik direktör Fatih Tekke'ye başarılar dileyen Şahin, şunları kaydetti:

"Çünkü gerçekten çok kaliteli bir kadro, çok kaliteli bir hocayla beraber çalışıyorlar. Çok zor bir deplasmandan 1 puan aldık. Bizim için yarış devam ediyor, sonuna kadar yürütüyoruz. Oyuncularım hakkında da söyleyecek şeylerim, oynamayan oyuncular için veya sakat oyuncular, cezalı oyuncular, oynayan oyuncularımla gurur duyuyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Ama özellikle Onur Bulut ve Kazımcan'ın performansı beni çok mutlu etti. Trabzonspor'a başarılar diliyorum."

Şahin, hedeflerine ilişkin bir soru üzerine de, "Bizim yarışımız bir şekilde 5'inci olmak ve eğer ilk 4 kupayı alırsa Avrupa'ya gitmek. Sezona çok eksiyle başladık. Hem ben gelmeden önce ben geldikten sonra da adaptasyon sürecinde de çok kan kaybettik. Şu anda bu yarışta olmamız beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz 5'inci olup bekleyip inşallah Avrupa'ya gitmek." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
