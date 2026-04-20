Boca Juniors, derbide River Plate'yi yendi!

Superclasico'da kazanan Boca Juniors! Arjantin Ligi'nde derbi maçta River Plate, sahasında Boca Juniors'u konuk etti. Boca Juniors, Estadio Mas Monumental'de oynanan maçı 1-0 kazandı.
Karşılaşmada konuk ekip Boca Juniors'a galibiyeti getiren golü 45+6. dakikada penaltıdan Leandro Paredes attı.
Bu sonucun ardından Açılış A Ligi'nde yer alan Boca Juniors, 24 puana yükseldi. Bir alt lig olan B Ligi'nde yer alan River Plate, 26 puanda kaldı.
Boca Juniors, ligdeki bir sonraki maçında Defensa deplasmanına konuk olacak. River Plate, Aldosivi ile sahasında karşılaşacak.
