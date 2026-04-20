Fenerbahçe, Kadıköy'de kabusu yaşıyor

Rizespor maçıyla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'deki maçlarda adeta panik atak yaşıyor. Sarı-lacivertliler iç sahada rakiplerine baskı kurması gerekirken, kendi strese giriyor ve baskı yiyor. Bu durumun kanıtı da resmi rakamlara net bir şekilde yansımış durumda.





İLK DAKİKALAR KABUSA DÖNDÜ

Sarı Lacivertliler, teknik direktör Tedesco yönetiminde çıktığı 14 iç saha maçında, müsabakaların ilk 15 dakikalık bölümlerinde rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.



Öte yandan Fenerbahçe, lig genelinde oynadığı 30 maçta toplam 68 gol kaydetti. Ancak bu gollerin sadece 4 tanesinin ilk 10 dakika içinde gelmiş olması dikkat çekiyor.





TEDESCO'NUN EKİBİ GERGİN

Erken gol bulma konusundaki bu istatistik, İtalyan hocanın takımının tüm maçlara oldukça gergin başladığını gösteriyor.







