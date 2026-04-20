Fenerbahçe, Kadıköy'de kabusu yaşıyor

Fenerbahçe, taraftarı önünde baskı kurması gerekirken baskı yiyor. Sarı-Lacivertliler, bu sezon Tedesco yönetiminde çıktığı 14 mücadelenin ilk 15 dakikasında gol sevinci yaşayamadı.

calendar 20 Nisan 2026 08:18
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Rizespor maçıyla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'deki maçlarda adeta panik atak yaşıyor. Sarı-lacivertliler iç sahada rakiplerine baskı kurması gerekirken, kendi strese giriyor ve baskı yiyor. Bu durumun kanıtı da resmi rakamlara net bir şekilde yansımış durumda.

İLK DAKİKALAR KABUSA DÖNDÜ

Sarı Lacivertliler, teknik direktör Tedesco yönetiminde çıktığı 14 iç saha maçında, müsabakaların ilk 15 dakikalık bölümlerinde rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Öte yandan Fenerbahçe, lig genelinde oynadığı 30 maçta toplam 68 gol kaydetti. Ancak bu gollerin sadece 4 tanesinin ilk 10 dakika içinde gelmiş olması dikkat çekiyor.

TEDESCO'NUN EKİBİ GERGİN

Erken gol bulma konusundaki bu istatistik, İtalyan hocanın takımının tüm maçlara oldukça gergin başladığını gösteriyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
