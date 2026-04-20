Yunus Akgün'ün aklı derbide!

Gençlerbirliği maçında 1 gol pası veren ve 1 gol atan Galatasaraylı Yunus Akgün, bu sezon 9 gol-9 asistlik performans sergiledi.
Milli futbolcu, kalan haftalarda hem gol hem asist sayısında çift hanelere ulaşmayı hedefliyor. Fıtık ameliyatı olduktan sonra iyi dönüş yapamayan yıldız oyuncunun sonunda ağrıları geçti.
FORMA GİYMEK İSTİYOR
Hocası Okan Buruk, 10 numarada görev verdiği Yunus'a güveniyor. 25 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe maçında oynamak için hocasından görev bekliyor.
DERBİ İÇİN AÇIKLAMA
Yunus Akgün, Gençlerbirliği ile oynanan maçın ardından Fenerbahçe derbisi için, "Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız." demişti.
