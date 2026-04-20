20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Yunus Akgün'ün aklı derbide!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Fenerbahçe ile oynanacak derbide Okan Buruk'tan forma bekliyor.

calendar 20 Nisan 2026 08:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği maçında 1 gol pası veren ve 1 gol atan Galatasaraylı Yunus Akgün, bu sezon 9 gol-9 asistlik performans sergiledi.

Milli futbolcu, kalan haftalarda hem gol hem asist sayısında çift hanelere ulaşmayı hedefliyor. Fıtık ameliyatı olduktan sonra iyi dönüş yapamayan yıldız oyuncunun sonunda ağrıları geçti.

FORMA GİYMEK İSTİYOR

Hocası Okan Buruk, 10 numarada görev verdiği Yunus'a güveniyor. 25 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe maçında oynamak için hocasından görev bekliyor.

DERBİ İÇİN AÇIKLAMA

Yunus Akgün, Gençlerbirliği ile oynanan maçın ardından Fenerbahçe derbisi için, "Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız." demişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
