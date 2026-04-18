Türk okçuluğunun hedefi kadınlarda da olimpiyat madalyası!

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Türk okçuluğunun en büyük hayallerinden birinin kadınlarda da olimpiyat madalyası elde etmek olduğunu belirtti.



Ergin, Okçuluk Milli Takımı'nın kamp yaptığı Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk ayağından 5 madalyayla Türkiye'ye döndüklerini anımsattı.



Dünya Kupası tarihinde klasik yay kadın takımının ilk defa gümüş madalya kazandığına dikkati çeken Ergin, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



"Artık yeni hayaller kurma zamanı"



Kadın takımının 2006 yılındaki Dünya Kupası'ndan bronz madalyayla ayrıldığını hatırlatan Ergin, 20 yıl aranın ardından kadın sporcuların daha büyük bir başarıya imza atmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.



Bu madalyanın kendileri için çok değerli olduğuna işaret eden Ergin, "Tokyo'daki olimpiyat oyunlarından önce hedefimiz bir madalya kazanmaktı. Mete Gazoz ile altın madalyayı kazanmayı başardıktan sonra yeni hedefimiz klasik yay erkek takımı ile madalya almaktı. Bu hedefimizi de Paris'teki olimpiyatlarda gerçekleştirdik. Artık yeni hayaller kurma zamanı. Türk okçuluğunun en büyük hayallerinden biri kadınlarda da olimpiyat madalyası elde etmek. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine kurgulamış durumdayız." dedi.



Ergin, kadın sporcuların Dünya Kupası'nda gümüş madalya almasının Los Angeles Olimpiyatları için kendilerini umutlandırdığını söyledi.



Bu madalyanın bir yılda doğru işler yaptıklarının göstergesi olduğuna dikkati çeken Ergin, "Önümüzde 2 yıl var. Eğer bu doğru gelişimi devam ettirebilirsek Los Angeles'ta güçlü bir kadın takımı sahada mücadele edecek ve bu takım madalyanın adayı olacaktır." diye konuştu.



