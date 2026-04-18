18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
0-02'
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Türk okçuluğunun hedefi kadınlarda da olimpiyat madalyası!

Yusuf Göktuğ Ergin, Türk okçuluğunda kadınlar için olimpiyat madalyasının en büyük hedef olduğunu söyledi. Meksika'daki Dünya Kupası'ndan 5 madalyayla dönen milli takımda kadın klasik yay takımının ilk gümüşü tarihi başarı oldu.

18 Nisan 2026 12:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Türk okçuluğunun en büyük hayallerinden birinin kadınlarda da olimpiyat madalyası elde etmek olduğunu belirtti.

Ergin, Okçuluk Milli Takımı'nın kamp yaptığı Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk ayağından 5 madalyayla Türkiye'ye döndüklerini anımsattı.

Dünya Kupası tarihinde klasik yay kadın takımının ilk defa gümüş madalya kazandığına dikkati çeken Ergin, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Artık yeni hayaller kurma zamanı"

Kadın takımının 2006 yılındaki Dünya Kupası'ndan bronz madalyayla ayrıldığını hatırlatan Ergin, 20 yıl aranın ardından kadın sporcuların daha büyük bir başarıya imza atmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Bu madalyanın kendileri için çok değerli olduğuna işaret eden Ergin, "Tokyo'daki olimpiyat oyunlarından önce hedefimiz bir madalya kazanmaktı. Mete Gazoz ile altın madalyayı kazanmayı başardıktan sonra yeni hedefimiz klasik yay erkek takımı ile madalya almaktı. Bu hedefimizi de Paris'teki olimpiyatlarda gerçekleştirdik. Artık yeni hayaller kurma zamanı. Türk okçuluğunun en büyük hayallerinden biri kadınlarda da olimpiyat madalyası elde etmek. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine kurgulamış durumdayız." dedi.

Ergin, kadın sporcuların Dünya Kupası'nda gümüş madalya almasının Los Angeles Olimpiyatları için kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Bu madalyanın bir yılda doğru işler yaptıklarının göstergesi olduğuna dikkati çeken Ergin, "Önümüzde 2 yıl var. Eğer bu doğru gelişimi devam ettirebilirsek Los Angeles'ta güçlü bir kadın takımı sahada mücadele edecek ve bu takım madalyanın adayı olacaktır." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
