Erzurum FK, Süper Lig bileti için sahaya çıkacak!

Takımlar



O



G



B



M



A



Y



P



1. Erzurumspor FK



35



23



9



3



79



24



78



2. Amed Sportif Faaliyetler



35



21



9



5



77



36



72



3. Esenler Erokspor



35



20



10



5



79



33



70



4. Arca Çorum FK



35



19



7



9



55



37



64



5. Sipay Bodrum FK



35



18



8



9



69



36



62



6. Atko Group Pendikspor



35



15



13



7



54



31



58



7. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü



35



14



12



9



67



40



54



8. Özbeyli Bandırmaspor



35



14



11



10



43



33



53



9. Özbelsan Sivasspor



35



13



11



11



44



38



50



10. Manisa FK



35



14



7



14



50



54



49



11. Alagöz Holding Iğdır FK



35



13



9



13



47



48



48



12. İmaj Altyapı Vanspor FK



35



12



10



13



48



40



46



13. SMS Grup Sarıyer



35



13



7



15



41



41



46



14. Eminevim Ümraniyespor



35



12



7



16



42



44



43



15. İstanbulspor



35



10



13



12



43



52



43



16. Boluspor



35



12



6



17



52



54



42



17. Serikspor



35



10



6



19



39



69



36



18. Sakaryaspor



35



8



9



18



44



62



33



19. Atakaş Hatayspor



35



1



7



27



27



96



10



20. Adana Demirspor



35



1



3



31



20



152



-57





Trendyol 1. Lig'de 19 Nisan Pazar günü tamamlanacak 36. hafta maçlarında Erzurumspor FK, Süper Lig vizesi alan ilk takım olmak için Serikspor ise ligden düşmeme umutlarını son 2 haftaya taşıma hedefiyle mücadele edecek.Son 3 haftaya 3. sıradaki Esenler Erokspor'un 8 puan önünde giren Erzurumspor FK, 19 Nisan Pazar günü deplasmanda Sipay Bodrum FK karşısında en az 1 puan alması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.Erzurumspor FK, 2017-2018'de play-off'tan ve 2019-2020'de doğrudan Süper Lig vizesi almasına rağmen tekrar 1. Lig'e gerilemişti.Erzurumspor FK'nin takipçisi 72 puanlı Amed Sportif Faaliyetler'in play-off mücadelesinde olan Özbeyli Bandırmaspor deplasmanında puan arayacağı haftada ikincilik hesapları yapan Esenler Erokspor da play-off barajındaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.İlk 3 dışında 64 puana sahip Arca Çorum FK, 62 puanlı Sipay Bodrum FK, 58 puanı bulunan Atko Grup Pendikspor ve 54 puanlı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü son 3 haftaya play-off hattında girdi.Bu ekipleri 53 puanlı Özbeyli Bandırmaspor ve 50 puanla Özbelsan Sivasspor takip ediyor.Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor'un veda ettiği ligden düşecek son takım da yarın belli olabilir.Ligde 36 puanı bulunan düşme hattındaki Serikspor, Boluspor'un 6 puan gerisinde bulunuyor. Serikspor'un Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacağı 36. haftada Boluspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.Son haftada birbirlerine rakip olacak Boluspor ile Serikspor arasındaki puan farkının en az 7'ye çıkması halinde Serikspor lige veda edecek son takım olacak.Ligden düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor ile Sakaryaspor'un bugün karşılaşacağı ligde 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak müsabakaların programı şöyle:Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor (Çorum Şehir)Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor (Iğdır Şehir)İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)Manisa FK-Serikspor (Manisa 19 Mayıs)