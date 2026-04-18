18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
0-01'
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Erzurum FK, Süper Lig bileti için sahaya çıkacak!

Erzurumspor FK, Sipay Bodrum FK deplasmanında en az 1 puan alması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Son 3 haftaya büyük avantajla giren Erzurum ekibi, yeniden Süper Lig'e dönmeye çok yakın.

calendar 18 Nisan 2026 12:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erzurum FK, Süper Lig bileti için sahaya çıkacak!
Trendyol 1. Lig'de 19 Nisan Pazar günü tamamlanacak 36. hafta maçlarında Erzurumspor FK, Süper Lig vizesi alan ilk takım olmak için Serikspor ise ligden düşmeme umutlarını son 2 haftaya taşıma hedefiyle mücadele edecek.

Son 3 haftaya 3. sıradaki Esenler Erokspor'un 8 puan önünde giren Erzurumspor FK, 19 Nisan Pazar günü deplasmanda Sipay Bodrum FK karşısında en az 1 puan alması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Erzurumspor FK, 2017-2018'de play-off'tan ve 2019-2020'de doğrudan Süper Lig vizesi almasına rağmen tekrar 1. Lig'e gerilemişti.

Erzurumspor FK'nin takipçisi 72 puanlı Amed Sportif Faaliyetler'in play-off mücadelesinde olan Özbeyli Bandırmaspor deplasmanında puan arayacağı haftada ikincilik hesapları yapan Esenler Erokspor da play-off barajındaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Play-off hattı

İlk 3 dışında 64 puana sahip Arca Çorum FK, 62 puanlı Sipay Bodrum FK, 58 puanı bulunan Atko Grup Pendikspor ve 54 puanlı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü son 3 haftaya play-off hattında girdi.

Bu ekipleri 53 puanlı Özbeyli Bandırmaspor ve 50 puanla Özbelsan Sivasspor takip ediyor.

Veda eden son takım Serikspor olabilir

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor'un veda ettiği ligden düşecek son takım da yarın belli olabilir.

Ligde 36 puanı bulunan düşme hattındaki Serikspor, Boluspor'un 6 puan gerisinde bulunuyor. Serikspor'un Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacağı 36. haftada Boluspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

Son haftada birbirlerine rakip olacak Boluspor ile Serikspor arasındaki puan farkının en az 7'ye çıkması halinde Serikspor lige veda edecek son takım olacak.

Maç programı

Ligden düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor ile Sakaryaspor'un bugün karşılaşacağı ligde 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak müsabakaların programı şöyle:

Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor (Çorum Şehir)

Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor (Iğdır Şehir)

İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)

Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Manisa FK-Serikspor (Manisa 19 Mayıs)

Puan durumu

Takımlar

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 P
1. Erzurumspor FK

 35

 23

 9

 3

 79

 24

 78
2. Amed Sportif Faaliyetler

 35

 21

 9

 5

 77

 36

 72
3. Esenler Erokspor

 35

 20

 10

 5

 79

 33

 70
4. Arca Çorum FK

 35

 19

 7

 9

 55

 37

 64
5. Sipay Bodrum FK

 35

 18

 8

 9

 69

 36

 62
6. Atko Group Pendikspor

 35

 15

 13

 7

 54

 31

 58
7. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

 35

 14

 12

 9

 67

 40

 54
8. Özbeyli Bandırmaspor

 35

 14

 11

 10

 43

 33

 53
9. Özbelsan Sivasspor

 35

 13

 11

 11

 44

 38

 50
10. Manisa FK

 35

 14

 7

 14

 50

 54

 49
11. Alagöz Holding Iğdır FK

 35

 13

 9

 13

 47

 48

 48
12. İmaj Altyapı Vanspor FK

 35

 12

 10

 13

 48

 40

 46
13. SMS Grup Sarıyer

 35

 13

 7

 15

 41

 41

 46
14. Eminevim Ümraniyespor

 35

 12

 7

 16

 42

 44

 43
15. İstanbulspor

 35

 10

 13

 12

 43

 52

 43
16. Boluspor

 35

 12

 6

 17

 52

 54

 42
17. Serikspor

 35

 10

 6

 19

 39

 69

 36
18. Sakaryaspor

 35

 8

 9

 18

 44

 62

 33
19. Atakaş Hatayspor

 35

 1

 7

 27

 27

 96

 10
20. Adana Demirspor

 35

 1

 3

 31

 20

 152

 -57


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
