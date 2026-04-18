17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
2-2
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-2
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
1-1
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
3-0
17 Nisan
Lens-Toulouse
3-2

Galatasaray'da eski kaptanlar dümende

Galatasaray'ın eski kaptanları Fernando Muslera ve Dries Mertens'in takımla görüşme yaptığı ve şampiyonluk yolunda sarı kırmızılı futbolculara moral verdiği öğrenildi.

18 Nisan 2026 09:59
Haber: Takvim
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşamak için en yakın takipçisi Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele veren Galatasaray'da eski kaptanlar Fernando Muslera ve Dries Mertens'in bu süreçte devreye girdiği ve eski takım arkadaşlarıyla görüntülü konuşmalar yaparak futbolcuları bitime az bir süre kala motive ettikleri öğrenildi.

"ŞAMPİYON OLACAKSINIZ!"

Geçen sezon sonunda 14 yıl formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Uruguaylı kalecinin "Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Orada olmasam da kalbim sizlerle. Şampiyon olacağımıza inanıyorum." dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bırakan Belçikalı efsane Dries Mertens'in ise "Kalan maçlarda Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterip kupayı alacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
