Haber Tarihi: 18 Nisan 2026 12:08 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 12:08

Motorin indirim var mı? 18 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik hız kesmeden devam ederken, gözler bir kez daha akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara çevrildi! Özellikle nakliye, taşımacılık ve tarım sektörlerini doğrudan etkileyen, milyonlarca binek araç sahibinin de bütçesinde önemli bir yer tutan motorin (mazot) fiyatları için arama motorlarında fırtınalar kopuyor. Gece yarısı pompaya yansıyan değişikliklerin ardından vatandaşlar sabahtan bu yana "Motorin indirim var mı? 18 Nisan mazot fiyatı düştü mü, benzine ve motorine yeni indirim gelecek mi?" sorgularıyla sektörel haberleri ablukaya aldı. İşte araç sahiplerinin yüzünü güldüren o devasa indirimin perde arkası ve büyükşehirlerdeki güncel tabela fiyatları...

Depolarını fullemek için doğru zamanı kollayan ve "Acaba beklesem daha da düşer mi?" diyerek hesap kitap yapan sürücüler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, akaryakıt pompalarında son durum ne?
MOTORİN İNDİRİM VAR MI, YENİ İNDİRİM GELECEK Mİ? (18 NİSAN 2026)
Kısa, net ve yüzleri güldüren o cevap: Evet, motorinde çok ciddi bir indirim uygulandı! Ancak BUGÜN (18 Nisan 2026 Cumartesi) itibarıyla pompaya yansıyacak YENİ bir indirim veya zam kararı bulunmamaktadır.

Bildiğiniz üzere bu haftanın başlarında akaryakıt piyasasında kelimenin tam anlamıyla bir fiyat savaşları yaşanmış; gelen zamların hemen ardından oklar tersine dönmüştü. 16 Nisan Perşembe gününü 17 Nisan Cuma'ya bağlayan gece yarısı, motorin (mazot) litre fiyatlarına 4 TL 04 kuruşluk devasa bir indirim yapıldı ve bu indirim an itibarıyla pompaya tamamen yansımış durumda!

Şu an için (hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle) ne motorin ne de benzin grubunda yeni bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

18 NİSAN 2026 GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
O devasa 4 liralık indirimin ardından, Türkiye'nin üç büyükşehrinde güncellenen ve şu an tabelalarda yazan güncel motorin (mazot) litre fiyatları şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası): 71.59 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 71.45 TL

Ankara: 72.71 TL


İzmir: 72.99 TL

Diğer Haberler

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Nisan 2026 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Nisan 2026
Bursaspor taraftarından şampiyonluk maçına 40 bin kartonluk koreografi TFF 2. Lig Bursaspor taraftarından şampiyonluk maçına 40 bin kartonluk koreografi
Hakan Safi: 'Galatasaray kimyayı değiştirir' Fenerbahçe Hakan Safi: "Galatasaray kimyayı değiştirir"
Erzurum şehri şampiyonluk kutlamaya hazır! Spor Toto 1. Lig Erzurum şehri şampiyonluk kutlamaya hazır!
Erzurum FK, Süper Lig bileti için sahaya çıkacak! Spor Toto 1. Lig Erzurum FK, Süper Lig bileti için sahaya çıkacak!
Tüpraş satıldı mı? Koç Holding'den 9,3 milyar liralık satışı! Gündem Tüpraş satıldı mı? Koç Holding'den 9,3 milyar liralık satışı!
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar! Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 36. randevuda Trabzonspor Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 36. randevuda
Başakşehir'de Trabzonspor öncesi tek eksik RAMS Başakşehir Başakşehir'de Trabzonspor öncesi tek eksik
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Gençlerbirliği - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
2
Şekip Mosturoğlu: "İpler Galatasaray'ın eline geçti"
3
Fenerbahçe'de Ederson'a tepki!
4
Recep Uçar: "İlahi adalet, travma"
5
Milan Skriniar'dan Galatasaray yanıtı!
6
CANLI: Fenerbahçe'de Divan Kurulu
7
Kerem Aktürkoğlu'dan Rizespor maçı sonrası hakem tepkisi!

