Haber Tarihi: 18 Nisan 2026 12:08 -
Güncelleme Tarihi:
18 Nisan 2026 12:08
Motorin indirim var mı? 18 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik hız kesmeden devam ederken, gözler bir kez daha akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara çevrildi! Özellikle nakliye, taşımacılık ve tarım sektörlerini doğrudan etkileyen, milyonlarca binek araç sahibinin de bütçesinde önemli bir yer tutan motorin (mazot) fiyatları için arama motorlarında fırtınalar kopuyor. Gece yarısı pompaya yansıyan değişikliklerin ardından vatandaşlar sabahtan bu yana "Motorin indirim var mı? 18 Nisan mazot fiyatı düştü mü, benzine ve motorine yeni indirim gelecek mi?" sorgularıyla sektörel haberleri ablukaya aldı. İşte araç sahiplerinin yüzünü güldüren o devasa indirimin perde arkası ve büyükşehirlerdeki güncel tabela fiyatları...
Depolarını fullemek için doğru zamanı kollayan ve "Acaba beklesem daha da düşer mi?" diyerek hesap kitap yapan sürücüler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, akaryakıt pompalarında son durum ne?
MOTORİN İNDİRİM VAR MI, YENİ İNDİRİM GELECEK Mİ? (18 NİSAN 2026)Kısa, net ve yüzleri güldüren o cevap: Evet, motorinde çok ciddi bir indirim uygulandı! Ancak BUGÜN (18 Nisan 2026 Cumartesi) itibarıyla pompaya yansıyacak YENİ bir indirim veya zam kararı bulunmamaktadır.Bildiğiniz üzere bu haftanın başlarında akaryakıt piyasasında kelimenin tam anlamıyla bir fiyat savaşları yaşanmış; gelen zamların hemen ardından oklar tersine dönmüştü. 16 Nisan Perşembe gününü 17 Nisan Cuma'ya bağlayan gece yarısı, motorin (mazot) litre fiyatlarına 4 TL 04 kuruşluk devasa bir indirim yapıldı ve bu indirim an itibarıyla pompaya tamamen yansımış durumda!Şu an için (hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle) ne motorin ne de benzin grubunda yeni bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.18 NİSAN 2026 GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?O devasa 4 liralık indirimin ardından, Türkiye'nin üç büyükşehrinde güncellenen ve şu an tabelalarda yazan güncel motorin (mazot) litre fiyatları şu şekilde:İstanbul (Avrupa Yakası): 71.59 TLİstanbul (Anadolu Yakası): 71.45 TLAnkara: 72.71 TL
İzmir: 72.99 TL
