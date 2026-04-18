Motorin indirim var mı? 18 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Depolarını fullemek için doğru zamanı kollayan ve "Acaba beklesem daha da düşer mi?" diyerek hesap kitap yapan sürücüler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, akaryakıt pompalarında son durum ne?

Kısa, net ve yüzleri güldüren o cevap: Evet, motorinde çok ciddi bir indirim uygulandı! Ancak BUGÜN (18 Nisan 2026 Cumartesi) itibarıyla pompaya yansıyacak YENİ bir indirim veya zam kararı bulunmamaktadır.

Bildiğiniz üzere bu haftanın başlarında akaryakıt piyasasında kelimenin tam anlamıyla bir fiyat savaşları yaşanmış; gelen zamların hemen ardından oklar tersine dönmüştü. 16 Nisan Perşembe gününü 17 Nisan Cuma'ya bağlayan gece yarısı, motorin (mazot) litre fiyatlarına 4 TL 04 kuruşluk devasa bir indirim yapıldı ve bu indirim an itibarıyla pompaya tamamen yansımış durumda!

Şu an için (hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle) ne motorin ne de benzin grubunda yeni bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

O devasa 4 liralık indirimin ardından, Türkiye'nin üç büyükşehrinde güncellenen ve şu an tabelalarda yazan güncel motorin (mazot) litre fiyatları şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası): 71.59 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 71.45 TL

Ankara: 72.71 TL

İzmir: 72.99 TL