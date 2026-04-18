18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
0-02'
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Fenerbahçe Beko - Zalgiris serisinin programı belli oldu

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas serisinin maç takvimi belli oldu.

calendar 18 Nisan 2026 13:21 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 13:23
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague'de normal sezon heyecanı, dün gece (17 Nisan Cuma) oynanan beş maçla birlikte resmen son buldu. Böylelikle temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Playoff turundaki rakibi de resmen belli oldu.

Bu yıl son şampiyon Fenerbahçe Beko, Playoff'ta Zalgiris Kaunas takımıyla kozlarını paylaşacak. Seride saha avantajı ise normal sezonu dördüncü sırada bitiren temsilcimizde olacak.

Öte yandan EuroLeague, Playoff heyecanının başlamasına yaklaşık 1.5 hafta kala maç takvimini açıkladı.

Fenerbahçe Beko – Hapoel Tel Aviv serisinde maç programı şu şekilde:

1. maç: Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas | 28 Nisan Salı | 20.45

2. maç: Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas | 30 Nisan Perşembe | 20.45

3. maç: Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko | 5/6 Mayıs 2026 | saati belli olacak

4. maç (gerekirse): Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko | 7/8 Mayıs 2026 | saati belli olacak

5. maç (gerekirse): Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas | 12/13 Mayıs Salı | saati belli olacak

Seride üç galibiyete ilk olarak ulaşan taraf, adını Final Four'a yazdırmış olacak. 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.