Fenerbahçe Beko - Zalgiris serisinin programı belli oldu

EuroLeague'de normal sezon heyecanı, dün gece (17 Nisan Cuma) oynanan beş maçla birlikte resmen son buldu. Böylelikle temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Playoff turundaki rakibi de resmen belli oldu.



Bu yıl son şampiyon Fenerbahçe Beko, Playoff'ta Zalgiris Kaunas takımıyla kozlarını paylaşacak. Seride saha avantajı ise normal sezonu dördüncü sırada bitiren temsilcimizde olacak.



Öte yandan EuroLeague, Playoff heyecanının başlamasına yaklaşık 1.5 hafta kala maç takvimini açıkladı.



Fenerbahçe Beko – Hapoel Tel Aviv serisinde maç programı şu şekilde:



1. maç: Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas | 28 Nisan Salı | 20.45



2. maç: Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas | 30 Nisan Perşembe | 20.45



3. maç: Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko | 5/6 Mayıs 2026 | saati belli olacak



4. maç (gerekirse): Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko | 7/8 Mayıs 2026 | saati belli olacak



5. maç (gerekirse): Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas | 12/13 Mayıs Salı | saati belli olacak



Seride üç galibiyete ilk olarak ulaşan taraf, adını Final Four'a yazdırmış olacak.



