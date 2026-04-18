18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
0-037'
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
0-07'
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
0-06'
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
0-07'
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
0-08'
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda sahneye çıkacak

Avrupa Halter Şampiyonası, 19 Nisan'da Gürcistan'ın Batum kentinde başlıyor. Türkiye'den 15 sporcu, madalya mücadelesi için podyuma çıkacak.

18 Nisan 2026 14:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye'den 15 sporcunun katılacağı Avrupa Halter Şampiyonası, 19 Nisan Pazar günü Gürcistan'da başlayacak.

Erkek Milli Halter Takımı, teknik direktör Gökhan Kuşçuoğlu, antrenörler Mehmet Doğan, Mehmet Başol ve Cumali Tekin yönetiminde Batum'da gerçekleştirilecek ve 26 Nisan'a kadar sürecek organizasyonun hazırlıklarını Antalya kampının ardından Ankara'da tamamladı.

Mehmet Doğan, erkek sporcuların hepsinden madalya beklediklerini, bu sene 10 altın madalya ve 2 de Avrupa rekoru hedeflediklerini söyledi.

Kadın Milli Halter Takımı ise teknik direktör Ferhat Coşkun ve antrenörler İsa Makal ile Ekrem Ağıllı yönetiminde bir aylık Konya kampının ardından son hazırlıklarını Antalya'daki kampta yaptı.

Ferhat Coşkun da yaptığı açıklamada, "Tüm sporcularımızdan madalya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek ay-yıldızlı halterciler şöyle:

Kadınlar: Gamze Altun, Ezgi Kılıç (48 kilo), Cansel Özkan (53 kilo), Nuray Güngör (59 kilo), Büşra Can (86 kilo), Tuana Süren ve Fatmagül Çevik (+86 kilo)

Erkekler: Burak Aykun, Yiğit Erdoğan (60 kilo), Ferdi Hardal, Muhammed Furkan Özbek (65 kilo), Yusuf Fehmi Genç, Engin Kara (71 kilo), Kaan Kahriman (79 kilo) ve Hakan Şükrü Kurnaz (94 kilo)

Milli halterciler geçen yıl 8'i altın 19 madalya kazandı

Geçen yıl Moldova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti. 2025'te milli halterciler, takım halinde kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü oldu.

Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular; 5 altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamlarken, takım halinde kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, Ermenistan'ın Erivan kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Şampiyonası'nı ise 6 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 22 madalyayla tamamladı. 2023'te takım sıralamasında ise milli halterciler, kadınlarda birinci, erkeklerde ise üçüncü olmayı başardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan'da düzenlenen organizasyonun ardından ülkesine davet ettiği ay-yıldızlı haltercilerden Cansu Bektaş, Gamze Altun ve Nuray Güngör'ü "Terakki Madalyası" ile ödüllendirdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
