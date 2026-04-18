Arda Turan, Ersin Destanoğlu'nu istiyor!

Ligden ümidini kesen, gelecek sezona iyi bir kadro kurmak için hazırlanan Beşiktaş'ta kaleci konusu kafaları karıştırdı.
Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesi, diğer yandan siyah-beyazlı ekibin yeni bir kaleci transfer etme isteği durumu karıştırdı.
Yönetimin yurt dışında yürüttüğü kaleci arayışlarına bakan Ersin'in, yeni dönemde yedek kulübesinde oturmak istemediği, bu nedenle kendisinin de arayış içerisinde olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların, sözleşmesi sona erecek oyuncularla sezon sonu görüşme yapma isteği, 25 yaşındaki file bekçisinin ümitlerini de kırdı.
SHAKTAR ERSİN'İ İSTİYOR
Sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle boşta kalacak olan Ersin'in Avrupa'da yer alan bazı takımlar tarafından istendiği vurgulandı. Ersin için en ciddi transfer dedikoduları ise Belçika'dan geldi. Westerlo ile Club Brugge'ün başarılı file bekçisini listeye aldıkları ifade edildi. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'in de Ersin'i takımda görmek istediği ve girişimlere başladığı vurgulandı. Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un kadro dışı bırakılmasından sonra kaleye geçmiş ve bazı maçlarda üstün bir performans ortaya koymuştu.
