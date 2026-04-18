18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
14:30
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
16:00
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
14:30
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
16:30
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
16:30
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
16:30
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
13:30
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Arda Turan, Ersin Destanoğlu'nu istiyor!

eşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun yeni kontrat durumu karmaşık bir hal aldı. Yurt dışından teklifler aldığı iddia edilen genç kaleciye, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk talip.

calendar 18 Nisan 2026 10:18
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Ligden ümidini kesen, gelecek sezona iyi bir kadro kurmak için hazırlanan Beşiktaş'ta kaleci konusu kafaları karıştırdı.

Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesi, diğer yandan siyah-beyazlı ekibin yeni bir kaleci transfer etme isteği durumu karıştırdı.

Yönetimin yurt dışında yürüttüğü kaleci arayışlarına bakan Ersin'in, yeni dönemde yedek kulübesinde oturmak istemediği, bu nedenle kendisinin de arayış içerisinde olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların, sözleşmesi sona erecek oyuncularla sezon sonu görüşme yapma isteği, 25 yaşındaki file bekçisinin ümitlerini de kırdı.

SHAKTAR ERSİN'İ İSTİYOR

Sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle boşta kalacak olan Ersin'in Avrupa'da yer alan bazı takımlar tarafından istendiği vurgulandı. Ersin için en ciddi transfer dedikoduları ise Belçika'dan geldi. Westerlo ile Club Brugge'ün başarılı file bekçisini listeye aldıkları ifade edildi. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'in de Ersin'i takımda görmek istediği ve girişimlere başladığı vurgulandı. Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un kadro dışı bırakılmasından sonra kaleye geçmiş ve bazı maçlarda üstün bir performans ortaya koymuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
