Marsilya'ya Lorient darbesi; ilk 4 tehlikede

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Lorient ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Stade du Moustoir'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Lorient 2-0'lık skorla kazandı.



Lorient'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Panos Katseris ve 58. dakikada Bamba Cheick Dieng kaydetti.



Son 4 maçının 3'ünde mağlup olan Marsilya, 52 puana indi ve 4. sıradaki yerini riske attı.



3 hafta sonra kazanan Lorient ise puanını 41'e yükseltti.



Lorient, gelecek hafta Strasbourg'u konuk edecek. Marsilya ise evinde Nice'i ağırlayacak.



