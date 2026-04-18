Werder Bremen rahat nefes aldı

Almanya 1. Bundesliga'nın 30. haftasında Werder Bremen ile Hamburg karşı karşıya geldi. Weserstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Werder Bremen 3-1'lik skorla kazandı.
Werder Bremen, 37 ve 57. dakikalarda Jens Stage, 90+1. dakikada Cameron Puertas'ın golleriyle kazandı.
Hamburg'un tek golü 41. dakikada Robert Nesta Glatzel'den geldi.
Konuk ekip 79. dakikada Philip Otele'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
2 hafta aradan sonra kazanan Werder Bremen, puanını 31'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Hamburg ise 31 puanda kaldı.
Werder Bremen gelecek hafta Stuttgart'a konuk olacak. Hamburg, Hoffenheim'ı ağırlayacak.
