18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-068'
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-125'
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Avustralya'da ilginç anlar: Sahayı martılar bastı

Avustralya A-League'de Melbourne Victory ile Newcastle Jets arasında oynanan maçta, son dakikalarda sahayı basan martılar oyunu durdurarak karşılaşmaya damga vurdu.

18 Nisan 2026 17:45
Fotoğraf: Imago
Avustralya A-League'de oynanan Melbourne Victory-Newcastle Jets karşılaşması, sıra dışı bir olayla gündeme geldi.

Karşılaşmanın son dakikalarında skor 2-2 iken sahaya akın eden çok sayıda martı, oyunun akışını tamamen durdurdu.

Futbolcular ve hakem, kuşların sahayı terk etmesini beklemek zorunda kalırken, tribünlerde ilginç anlar yaşandı.

Kısa süreli kesintinin ardından oyun yeniden başlasa da, yaşananlar sosyal medyada hızla yayıldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
