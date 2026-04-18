Avustralya'da ilginç anlar: Sahayı martılar bastı

Avustralya A-League'de oynanan Melbourne Victory-Newcastle Jets karşılaşması, sıra dışı bir olayla gündeme geldi.
Karşılaşmanın son dakikalarında skor 2-2 iken sahaya akın eden çok sayıda martı, oyunun akışını tamamen durdurdu.
Futbolcular ve hakem, kuşların sahayı terk etmesini beklemek zorunda kalırken, tribünlerde ilginç anlar yaşandı.
Kısa süreli kesintinin ardından oyun yeniden başlasa da, yaşananlar sosyal medyada hızla yayıldı.
⚽🕊️😅Kritik dakikalarda beklenmedik misafirler: Avustralya Ligi maçında sahaya martılar doluştu. pic.twitter.com/wn170nlTT6
— Sporxtv (@sporxtv) April 18, 2026