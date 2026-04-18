Leeds United'dan dev adım!

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Leeds United ile Wolverhampton Wanderers karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leeds 3-0'lık skorla kazandı.
Leeds'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada James Justin, 20. dakikada Noah Okafor ve 90+5. dakikada Dominic Calvert-Lewin kendi kalesine attı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Leeds United, 39 puana yükseldi ve bitime 5 hafta kala kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.
17 puandaki Wolves ise 5 hafta kala neredeyse bütün umutlarını yitirdi.
Leeds, gelecek hafta Bournemouth deplasmanına gidecek. Wolves ise sahasında Tottenham'ı konuk edecek.
