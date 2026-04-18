18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-069'
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-126'
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Okan Buruk, Osimhen kararını değiştirdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen kararını Gençlerbirliği maçı öncesi değiştirdi.

18 Nisan 2026 19:16 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 19:17
Haber: Sporx.com
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile berabere kalmasının ardından Victor Osimhen kararını değiştirdi.

Geride kalan hafta için antrenmanlara çıkan ve Ankara'ya götürülen Osimhen'in, Gençlerbirliği maçında yedek kulübesinde olması bekleniyordu. Ancak Okan Buruk risk almadı.

Okan Buruk, yüzde 100 hazır olmayan ViCtor Osimhen'i, Gençlerbirliği maçının kadrosuna yazmadı.

Öte yandan Maruo Icardi, Gençlerbirliği maçı için ilk 11'de tercih edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
