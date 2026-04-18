Okan Buruk, Osimhen kararını değiştirdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile berabere kalmasının ardından Victor Osimhen kararını değiştirdi.
Geride kalan hafta için antrenmanlara çıkan ve Ankara'ya götürülen Osimhen'in, Gençlerbirliği maçında yedek kulübesinde olması bekleniyordu. Ancak Okan Buruk risk almadı.
Okan Buruk, yüzde 100 hazır olmayan ViCtor Osimhen'i, Gençlerbirliği maçının kadrosuna yazmadı.
Öte yandan Maruo Icardi, Gençlerbirliği maçı için ilk 11'de tercih edildi.
Galatasaray'da maç kadrosunda yer almayan Victor Osimhen, takımla birlikte stadyuma geldi.pic.twitter.com/mhhJ2ML9bs
— Sporx (@sporx) April 18, 2026