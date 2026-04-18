18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
0-038'
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
0-08'
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
0-07'
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
0-08'
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
0-08'
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Eyüpspor, haftalar sonra kazandı ve nefes aldı!

Süper Lig'de Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve 6 hafta sonra kazandı.

18 Nisan 2026 16:27
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Fatih Karagümrük ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eyüpspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Fatih Karagümrük, 16. dakikada Serginho ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Matias Kranevitter kendi kalesine ve 44. dakikada Mateusz Legowski attı.

Konuk ekip Eyüpspor'da Anıl Yaşar, 78. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 6 hafta sonra kazandı. Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük'ün ise dört maç kala ligde kalmak için umutları azaldı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligde 25 puana yükseldi. Süper Lig'de son sırada yer alan Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.

Eyüpspor, ligin gelecek haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Verde'nin sağdan kullandığı kornerde kale sahasında Serginho'nun yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Jankat Yılmaz ile Umut Meraş'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

39. dakikada Eyüpspor beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağdan ceza sahasına giren Metehan Altunbaş, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kranevitter'in ceza sahasında uzaklaştırmak istediği top ağlarla buluştu: 1-1

44. dakikada konuk takım ikinci golü buldu. Umut Meraş'ın soldan pasında Legowski'nin ceza yayı içinde bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
