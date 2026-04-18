Juventus'un Bernardo Silva planı

Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak Bernardo Silva, şimdiden transferin gözdesi haline geldi. Portekizli futbolcu, bonservisi olmaması nedeniyle birçok kulübün ilgisini çekiyor.
JUVENTUS'UN PLANI
Juventus, 31 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgileniyor. Bernardo Silva'nın menajeri Jorge Mendes ile haftalar öncesinden temasa geçen İtalyan ekibi, transfer için girişimlerine devam ediyor.
Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin kadrosunda görmek istediği Portekizli futbolcuya takım içerisinde mutlak bir liderlik teklif etti.
La Stampa'da yer alan habere göre, Juventus, liderlik rolü ile birlikte Bernardo Silva'yı bonuslar dahil 7 milyon euro ücret ve 3 yıllık sözleşme ile ikna etmek istiyor.
GALATASARAY DA DEVREDE
Bernardo Silva, Galatasaray'ın da uzun süredir gündeminde yer alıyor. MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgi gösterdiği Bernardo Silva ile Barcelona ve Benfica da ilgileniyor.
Birçok talibi olan Bernardo Silva ise Dünya Kupası öncesi yeni takımını belirlemek istiyor.
Manchester City'de bu sezon 44 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
