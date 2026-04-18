18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-068'
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-125'
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Juventus'un Bernardo Silva planı

Juventus, Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva'yı bonuslar dahil 7 milyon euro ücret ve 3 yıllık sözleşme ile ikna etmek istiyor.

18 Nisan 2026 16:44
Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak Bernardo Silva, şimdiden transferin gözdesi haline geldi. Portekizli futbolcu, bonservisi olmaması nedeniyle birçok kulübün ilgisini çekiyor.

JUVENTUS'UN PLANI

Juventus, 31 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgileniyor. Bernardo Silva'nın menajeri Jorge Mendes ile haftalar öncesinden temasa geçen İtalyan ekibi, transfer için girişimlerine devam ediyor.

Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin kadrosunda görmek istediği Portekizli futbolcuya takım içerisinde mutlak bir liderlik teklif etti.

La Stampa'da yer alan habere göre, Juventus, liderlik rolü ile birlikte Bernardo Silva'yı bonuslar dahil 7 milyon euro ücret ve 3 yıllık sözleşme ile ikna etmek istiyor.

GALATASARAY DA DEVREDE

Bernardo Silva, Galatasaray'ın da uzun süredir gündeminde yer alıyor. MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgi gösterdiği Bernardo Silva ile Barcelona ve Benfica da ilgileniyor.

Birçok talibi olan Bernardo Silva ise Dünya Kupası öncesi yeni takımını belirlemek istiyor.

Manchester City'de bu sezon 44 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
