18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-2
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
1-1
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
2-2104'
18 Nisan
Chelsea-M. United
0-1
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
0-0

Galatasaray'dan iptal edilen gol sonrası VAR kararına tepki

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Leroy Sane'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Kararın ardından Galatasaray'dan karara tepki gösteren bir paylaşım geldi.

calendar 18 Nisan 2026 21:32 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 22:09
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar ilk yarıda bulduğu iki golle devreye 2-0 üstün girdi.

Galatasaray'ın ilk golünü 2. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın ilk golünde asisti yapan Yunus Akgün, ikinci golde ağları havalandıran isim oldu. Yunus Akgün'ün golü 35. dakikada geldi.

Galatasaray, karşılkaşmanın 61. dakikasında Leroy Sane ile üçüncü golü buldu. Golün ardından VAR incelemesi yapılırken ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Galatasaray, iptal edilen golün ardından karara tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın paylaşımı:

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
