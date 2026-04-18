Galatasaray'dan iptal edilen gol sonrası VAR kararına tepki

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar ilk yarıda bulduğu iki golle devreye 2-0 üstün girdi.
Galatasaray'ın ilk golünü 2. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın ilk golünde asisti yapan Yunus Akgün, ikinci golde ağları havalandıran isim oldu. Yunus Akgün'ün golü 35. dakikada geldi.
Galatasaray, karşılkaşmanın 61. dakikasında Leroy Sane ile üçüncü golü buldu. Golün ardından VAR incelemesi yapılırken ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Galatasaray, iptal edilen golün ardından karara tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın paylaşımı:
Galatasaray, Leroy Sane'nin golünün iptal edilmesine tepki gösterdi. https://t.co/4nOXUIXLdH pic.twitter.com/vLlFz5PDHl
— Sporx (@sporx) April 18, 2026