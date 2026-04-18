18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-2
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
1-1
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
2-2104'
18 Nisan
Chelsea-M. United
0-1
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
0-0

Ismail Jakobs: "Derbide biz daha rahat olacağız"

Galatasaraylı Ismail Jakobs, Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.

18 Nisan 2026 22:32
Sporx.com
Galatasaraylı Lucas Torreira, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ismail Jakobs: "Çok iyi bir ilk yarı çıkardık. Kontrol tamamen bizdeydi. İkinci yarıda da iyi gidiyorduk. Golden sonra özgüven kazandılar ya da bu özgüveni biz verdik. O noktadan sonra zorlandık ama kazanmayı bildik." dedi.

"DERBİDE BİZ DAHA RAHAT OLACAĞIZ"

Fenerbahçe ile oynayacakları derbi hakkında konuşan Senegalli futbolcu, "Her derbiye hazırlandığımız gibi hazırlanacağız. Herkes izlemeyi ve oynamayı sever. Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazandığımız ve 4 puan fark yarattığımız için daha rahat olacağız." ifadelerini kullandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
