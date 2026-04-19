19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
14:30
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
14:30
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
14:30
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
14:30
19 Nisan
Gent-St.Truiden
14:30
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
15:30
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
15:30
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
14:30
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
14:00
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
15:00
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
16:00
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
16:00
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
16:00
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
16:00
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
16:00
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
16:00
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
16:00
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
16:00
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
16:00
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
16:30
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
16:00
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
16:00
19 Nisan
Everton-Liverpool
16:00
19 Nisan
N. Forest-Burnley
16:00
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
13:30
19 Nisan
Verona-AC Milan
16:00
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
17:00

Minik milli karateci Ayza Akgün'ün hedefi Balkan şampiyonluğu

8 yaşındaki milli sporcu Ayza Akgün, ülkemizde düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

calendar 19 Nisan 2026 12:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karatede 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 8 yaşındaki milli sporcu Ayza Akgün, gelecek ay İstanbul'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Çorlu Karate Spor Kulübünde 3 yıl önce antrenör Bülent Bozoğlu ile spora başlayan Ayza, kısa sürede kendini geliştirerek katıldığı müsabakalarda önemli başarılar elde etti.

Bugüne kadar katıldığı Türkiye şampiyonalarında birincilikler elde eden minik sporcu, son olarak Antalya'da düzenlenen Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

İstanbul'da 29-31 Mayıs'ta düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek Ayza Akgün, uluslararası arenada da kürsüye çıkarak başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Milli sporcu, basın mensuplarına verdiği demeçte Balkan Şampiyonası'nda en iyi performansını sergileyerek birincilik elde etmek istediğini söyledi.

Karateye kendini savunmak amacıyla başladığını anlatan Ayza, "Kendimi savunmak için başlamıştım ve çok mutlu olmuştum. Sonra Türkiye şampiyonalarına katıldım. 4 kere Türkiye şampiyonasına gittim, hepsinde birinci oldum. Daha önce Balkan şampiyonasında beşinci oldum. Mayıs ayında yapılacak şampiyonada birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

Kazandığı madalyalarla özgüveninin arttığını dile getiren Ayza Akgün, "Büyüdüğümde Balkan ve Avrupa şampiyonalarında da kürsü görmek istiyorum." dedi.

ANTRENÖR BOZOĞLU: ''BİRİNCİLİK HEDEFLİYOR''

Antrenör Bülent Bozoğlu da Ayza'nın disiplinli çalışmasıyla dikkat çektiğini belirtti.

Sporcusunun üst üste elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının tesadüf olmadığını vurgulayan Bozoğlu, "Ayza şampiyonluk serisini sürdürüyor. Daha önce Balkan şampiyonasında beşinci olmuştu. Mayısta yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek ve birincilik hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların küçük yaşta sporla tanışmasının önemine değinen Bozoğlu, Ayza'nın hem sportif başarısı hem de karakteriyle örnek bir sporcu olduğunu sözlerine ekledi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
