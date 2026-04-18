18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-2
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
1-1
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
2-2104'
18 Nisan
Chelsea-M. United
0-1
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
0-0

Türk Telekom, Merkezefendi'yi 9 sayı farkla geçti!

Türk Telekom, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-82 yendi.

18 Nisan 2026 23:17
Kaynak: AA
Türk Telekom, Merkezefendi'yi 9 sayı farkla geçti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Türk Telekom, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-82 yendi.
 Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 13, Devoe 13, Trifunovic 11, Bankston 12, Allman 7, Berkan Durmaz 5, Emircan Koşut 2, Usher 20, Smith 4, Simonovic 4, Atakan Biçer

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 22, Zoriks 13, Miles 10, Badzim 19, Mahir Ağva 7, Emre Tanışan 3, Mustafa Sami Yılmaz, Ömer Can İlyasoğlu, Cazalon 4, Omic, Egemen Güven 4

1. Periyot: 12-16

Devre: 41-44

3. Periyot: 64-60

Beş faulle oyundan çıkan: 31.42 Miles (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
