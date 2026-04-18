18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-2
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
1-1
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
2-2104'
18 Nisan
Chelsea-M. United
0-1
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
0-0

Necla Güngör Kıragası: "Tarihte ilk defa!"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 1-1 biten İsviçre maçı sonrası, "Tarihte kadın milli takımları olarak İsviçre'ye karşı ilk defa puan aldık" dedi.

18 Nisan 2026 23:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Necla Güngör Kıragası: 'Tarihte ilk defa!'
2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği İsviçre ile 1-1 berabere kalan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Milli Takımı açısından çok kıymetli bir geceye şahitlik ettiklerini söyledi.

Kıragası, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istatistikler açısından bakıldığında ilk maça daha iyi verilere sahip olduklarını dile getirdi.

İsviçre takımının daha önce birçok uluslararası organizasyona katılmış bir ekip olduğunu vurgulayan Kıragası, "Atletik performans olarak bizim çok üstümüzde olan bir takım. O zaman iki devreyi farklı oynamamız gerektiğini fark ettik. İlk devrede oyunu tutan, daha sağlam bir savunmayla sahaya çıktık. İkinci devre hücum organizasyonlarımızı daha etkin kullanabileceğimiz şekilde oyuncularımızı sahaya sürdük. Son bölümde de arkayı beşleyip en azından skoru tutmak istedik. Çünkü çok fazla üstümüze gelmeye başlamışlardı. Böylelikle tarihte kadın milli takımları olarak İsviçre'ye karşı ilk defa puan aldık." ifadelerini kullandı.

Kıragası, Sinop halkına mahcup olmadıkları için ayrı mutluluk yaşadıklarını belirterek, hep birlikte çok kıymetli bir geceye şahitlik ettiklerini kaydetti.

RAFEL NAVARRO: "BİZ DAHA İYİ OYNADIK"

İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Rafel Navarro ise maçın genelinde kontrolün kendilerinde olduğuna işaret ederek, "Maçı kazanacak mücadeleyi sahaya yansıttık. Maçta kontrol bizdeydi. Türkiye bir gol buldu. Biz daha iyi oynadık, bizim daha fazla şansımız vardı kazanmak için. Daha çok gol atabilirdik." açıklamasında bulundu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
