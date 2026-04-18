18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-2
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
1-1
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
2-2104'
18 Nisan
Chelsea-M. United
0-1
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
0-0

Metin Öztürk TFF'ye seslendi: "Açık açık söyleyin!"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Nisan 2026 22:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Taraftara teşekkür ederek sözlerine başlayan Metin Öztürk, "Bu ekonomik koşullarda, bu inanılmaz bilet fiyatlarına rağmen taraftarımız geldi. Sanki kendi sahamızda gibiydik. Gerek İstanbul'da gerek İstanbul dışında yağmurda karda hep bizimle beraberler. Onlarla beraber bu sene tekrar şampiyon olacağız. Bundan çok eminiz." dedi.

"AÇIK AÇIK SÖYLEYİN!"

Metin Öztürk, "Bugün gördüğümüz pek çok şey bizi üzüyor. Bakın kazandıktan sonra söylüyorum, bir bahaneye sığınmıyorum. Sallai faul olmayan pozisyonda sarı kart gördü. Kusura bakmayın art niyet görüyorum. Takımın en iyi oyuncusu. Takımın tüm oyun kurgusu değişti. Okan Hoca, haklı olarak sarı kart kırmızıya dönmesin diye çıkardı. Açık açık söyleyin, Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin." ifadelerini kullandı.

"HEP G.SARAY'IN BAŞINA GELİYOR"

Galatasaray'ın İkinci Başkanı, "Attığımız 3. golün ofsaytla uzaktan yakından alakası yok. Pozisyon için hakem VAR'a çağrıldı, çok normal. Gol iptal edildi. Hep Galatasaray'ın başına geliyor. Biz Konyaspor'a attık, ardından Gaziantep - Trabzonspor maçında aynı pozisyonda Trabzon'un golü sayıldı. Trabzon'un attığı golse bizimki niye ofsayt." açıklamasını yaptı.

"NE YAPARSANIZ YAPIN..."

Metin Öztürk, "Şurada kaldı 4 maç. Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız. İnşallah şu yarı ofsaytı TFF gereğini yerine getirir ve tam otomatike döner, bu sıkıntı biter. 3. defa golümüz iptal edildi. 4 puan öndeyiz. Futbol bu. Onun için önümüzdeki 4 maçta 12 puanı alıp önümüze bakacağız. İkincinin üçüncünün kim olduğunu bilmiyoruz. İlgilenmiyoruz. Küme düşen, üçüncü olan bizi ilgilendirmiyor. Biz şampiyon olacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
