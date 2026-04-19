18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-2
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
1-1
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
2-2102'
18 Nisan
Chelsea-M. United
0-1
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
0-0

Manchester United, Chelsea'yi devirdi!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Chelsea deplasmanında tek golle kazandı.

calendar 18 Nisan 2026 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 00:01
Haber: Sporx.com
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Manchester United deplasmanda oynadığı maçı 1-0'lık skorla kazandı. Liam Rosenior yönetimindeki Chelsea, Premier Lig'de son 4. maçında gol atamadan kaybetti.

Manchester United'a zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü 43. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

Chelsea 21 şut çektiği maçta 4 kez kaleyi bulabildi. Manchester United ise 4 şutunda 1 isabet buldu ve ağlara giden top sonrası maçı kazandı.

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 58'e yükseltti ve üçüncü sırada haftayı kapattı. Altıncı sıradaki Chelsea 48 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Chelsea, Brighton & Hove Albion'a konuk olacak. Manchester United, Brentford'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
