18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-2
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
1-1
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
5-6
18 Nisan
Chelsea-M. United
0-1
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
0-0

Gençlerbirliği'nde 742 dakikalık sessizlik bitti

Gençlerbirliği, Galatasaray maçında Mbaye Niang'ın golüyle 742 dakikalık gol hasretine son verdi.

19 Nisan 2026 00:17
Haber: AA
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki uzun süreli gol hasreti Galatasaray karşısında sona erdi ve 742 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Bu maç öncesi 675 dakikadır gol atamayan kırmızı-siyahlılar, 67. dakikada Mbaye Niang ile rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 7 maç sonra gol atan Gençlerbirliği'nin gol sevinci hasreti sona ermiş oldu. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
