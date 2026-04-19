Gençlerbirliği'nde 742 dakikalık sessizlik bitti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki uzun süreli gol hasreti Galatasaray karşısında sona erdi ve 742 dakika sonra gol sevinci yaşadı.
Bu maç öncesi 675 dakikadır gol atamayan kırmızı-siyahlılar, 67. dakikada Mbaye Niang ile rakip fileleri havalandırdı.
Ligde 7 maç sonra gol atan Gençlerbirliği'nin gol sevinci hasreti sona ermiş oldu.
Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki uzun süreli gol hasreti Galatasaray karşısında sona erdi ve 742 dakika sonra gol sevinci yaşadı.
Bu maç öncesi 675 dakikadır gol atamayan kırmızı-siyahlılar, 67. dakikada Mbaye Niang ile rakip fileleri havalandırdı.
Ligde 7 maç sonra gol atan Gençlerbirliği'nin gol sevinci hasreti sona ermiş oldu.